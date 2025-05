Así predijeron Los Simpson 'El gran apagón': "No había electricidad"

El pasado 28 de abril la red eléctrica de España sufrió un importante apagón que afecta a buena parte del país, así como también a parte de Portugal. Según los primeros informes la desconexión del sistema eléctrico europeo se debe a una "oscilación muy fuerte del flujo de potencia de redes, de origen desconocido" que habría provocado cortes generalizados. Aunque no se ha detallado el número exacto de afectados, la compañía calcula que serán necesarias entre seis y diez horas para recuperar por completo el suministro eléctrico en el país.

En medio de la incertidumbre muchos usuarios en redes sociales han comenzado a señalar un curioso fenómeno que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, involucra a la serie animada Los Simpson. No es la primera vez que esto pasa: en el pasado, la serie ya "predijo" eventos como la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el incendio de la catedral de Notre-Dame o incluso la lesión de Neymar Jr. en el Mundial de Brasil 2014.

Esta vez la coincidencia gira en torno a un episodio estrenado en 2023: el séptimo capítulo de la temporada 35. En esta historia Lisa Simpson le cuenta a sus nietos que un 17 de noviembre, poco antes de Acción de Gracias, ocurre un evento catastrófico: un apagón mundial que casi destruye Springfield y el resto del planeta. En palabras de Lisa: “Tuviamos que empezar a escribir todo a mano. No había electricidad ni esperanza de volver a conseguirla”.

En las imágenes del capítulo se muestra cómo estadios, ordenadores, aparatos tecnológicos y redes de internet colapsan uno tras otro, dejando a las personas completamente incomunicadas y obligándolas a volver a métodos analógicos para sobrevivir. Un escenario de caos que guarda cierta similitud con la situación actual en España y Portugal, donde miles de personas se han visto afectadas por la falta de energía, interrupción de servicios financieros, cancelaciones de vuelos y otros inconvenientes.

Aunque el apagón europeo no tiene las dimensiones apocalípticas que se narran en Los Simpson, la coincidencia de un fallo eléctrico masivo con una predicción previa en la serie vuelve a alimentar la fama de la familia amarilla como una especie de "oráculo moderno". Sin embargo como ya ha explicado en otras ocasiones Matt Selman, productor ejecutivo de la serie, no se trata de magia sino de lógica histórica: "Si estudias la historia y las matemáticas, sería literalmente imposible no predecir cosas".