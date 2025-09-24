Los Gemelos de Alicante: dos hermanos, un mismo altavoz viral

De un tiempo a esta parte, el algoritmo en las redes sociales tiene acento alicantino. Los Gemelos de Alicante llevan meses colándose en los "Para ti" de Instagram y TikTok con vídeos cortos, tono cercano y un punto naïf que desarma.

Su marca es simple y efectiva: dos hermanos, cámara en vertical y una mezcla de humor blanco, mensajes de agradecimiento e interpretaciones musicales en formato de cover, por llamarlas de alguna manera. En redes, menos (muy poco) a veces es más.

Quiénes son Los Gemelos de Alicante

Se llaman Juan y José, tienen 32 años, crecieron sin padre y se han convertido en un fenómeno viral en las redes sociales. Con solo 77 publicaciones acumulan ya más de 32.000 seguidores en Instagram, mientras que su cuenta en Tik Tok luce ya casi 50.000 seguidores y supera el millón de "Me gusta". Tienen hasta correo de contratación.

Vídeos de la cuenta de Tik Tok de Los Gemelos de Alicante. / INFORMACIÓN

Su contenido transpira cotidianidad: clips en casa o cualquier otro lugar, agradecimientos constantes a su comunidad y piezas con un toque musical (covers y estribillos populares) "sin autotune". Ese universo aparece tanto en sus reels como en sus vídeos fijados y publicaciones.

Sus perfiles muestran decenas de miles de seguidores y un volumen de me gusta que ya juega en ligas serias para unos creadores de contenido locales. El gancho está muy lejos de radicar la espectacularidad técnica de sus vídeos (ninguna) pero sí lo está en la constancia y la cercanía: publican con regularidad, hablan "de tú a tú" y con una inocencia rozando lo infantil, fórmula que el algoritmo recompensa y que las marcas entienden bien.

En época de "Crónicas Marcianas", Javier Cárdenas los habría catalputado al estrellato mediático en cero coma. Ellos, en cambio, sueñan con entrar en "Operación Triunfo":

Este año no ha podido ser.