El "amistoso" cartel disuasorio de un terreno: "No sigas, probablemente no te tratemos bien"

Raro es que una publicación en X de la cuenta "Lío de vecinos" no se haga viral, especialmente si trae consigo un vídeo testimonial del lío en sí. En esta ocasión se trata de un letrero disuasorio que ha impactado por la original forma de cumplir su función: ya no es que advierta, sino que intimida. Los comentarios a los dos carteles que rodeaban el terreno que no quiere visitantes no se limitaban a destacar un "zona privada", "acceso prohibido" o "cuidado con el perro" y se asemejan más a lo que Pedro Picapiedra colgaría en su casa si de un remake oscuro se tratase: "Ladrones, chatarreros, manguis, desconocidos, chorizos que no respetan las prohibiciones serán tratados como si hubiesen violado a una hija". Después de este primer cartel, un segundo advierte que "si no nos conoces o no te hemos llamado no sigas, probablemente no te tratemos bien. Gracias por no molestar".

La persona que ha grabado el vídeo muestra también diversas señales de prohibido que rodean la entrada al terreno, a su vez llena de coches "debe vivir mucha gente en esta casa", comenta.

"En esta casa no llamamos al 091"

No es el único cartel disuasorio de estas características, uno de los primeros comentarios al post de 'Lío de vecinos' es, precisamente, un cartel en el que, en lugar del típico pastor alemán (en ocasiones realmente carlino y en otras, inexistente) se observa una escopeta bajo un letrero que reza "En esta casa no llamamos al 091".

Por su parte, uno de los usuarios deja el sentido del humor (negro) aparte y se limita a comentar: "a saber lo que hay ahí dentro". Eso mismo habrán pensado muchos.