Chiquito de la Calzada, humorista: "Trabajas menos que el sastre de Tarzán"

Hay cómicos que hacen reír con un chiste. Y luego está Chiquito de la Calzada, que consiguió algo más raro: convertir una forma de hablar en un fenómeno popular. Una de sus comparaciones más recordadas es "Trabajas menos que el sastre de Tarzán", una de esas frases que parecen una locura al escucharlas por primera vez, pero que se entienden al instante. Es solo un ejemplo de sus comparaciones ingeniosas, construidas sobre imágenes absurdas y reforzadas por su forma única de contarlas.

La gracia está en el mecanismo. Chiquito lo exageraba hasta llevarlo a un terreno disparatado. Ahí aparecía el "sastre de Tarzán", un personaje imposible que, solo con ser mencionado, ya provoca la sonrisa. Ese tipo de imágenes fue una de las claves de su humor: no necesitaba explicar demasiado, porque el remate entraba solo.

Un lenguaje propio que perdura hoy

Ese estilo acabó siendo tan reconocible que cambió el lenguaje cotidiano de mucha gente en España. Expresiones como "fistro", "pecador de la pradera", "jarl", "¿Te das cuen?" o "¿Cómooor?" saltaron de la televisión a la conversación diaria, hasta el punto de que hoy siguen siendo reconocibles décadas después. Su humor no se limitó a los escenarios o a los platós: se convirtió en una manera de hablar, de exagerar y de rematar una frase.

La historia de Chiquito también tiene algo de improbable. Gregorio Esteban Sánchez Fernández, nacido en Málaga en 1932, había sido cantaor flamenco antes de convertirse, ya con más de 60 años, en una de las caras más inesperadas y populares de la televisión española. Su irrupción tardía no frenó nada. Al contrario: lo convirtió en un fenómeno aún más singular.

Por eso frases como la del sastre de Tarzán siguen funcionando. No son solo una ocurrencia. Son una forma de entender el humor basada en la musicalidad, el gesto, el cuerpo y el disparate. Chiquito podía decir una frase mínima y volverla inolvidable porque no contaba solo el texto, sino también cómo lo rompía, lo alargaba y lo lanzaba. Ahí estaba buena parte de su genio.

Más de un cómico español ha dejado expresiones memorables, pero pocos lograron lo que hizo él: que media España acabara hablando un poco como Chiquito. Y esa comparación imposible del sastre de Tarzán sigue siendo una buena prueba. En apenas unas palabras, resume lo que fue su humor: absurdo, popular, inconfundible y completamente suyo.