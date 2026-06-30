Infidelidad al descubierto
Historias que parecen de película, pero pasaron de verdad: un hombre desveló en plena fiesta familiar que el hijo que esperaba su esposa era de su amigo
La celebración del tercer aniversario de la pareja no fue como ella se imaginó...
La fiesta de celebración del tercer aniversario de una pareja no fue como ella se imaginó. La mujer, embarazada, tuvo que ver cómo su marido, micrófono en mano y en compañía de su abogado, desvelaba ante todos los asistentes que el hijo que estaba esperando no era de él, sino de un amigo suyo.
La mujer, muy nerviosa y ante las preguntas incrédulas de su padre ("Hija, ¿de qué está hablando tu esposo?"), trató de que su marido dejase de destapar su infidelidad ("Miguel, vamos a hablar fuera"). Pero lejos de eso, el hombre mostró un vídeo en el que ella aparece en plena intimidad con el "amigo" en cuestión, que para más inri estaba presente en la fiesta.
"Esta fiesta es de ellos, no mía, ahí se lo dejo", sentenció el agraviado, tras lo cual se montó el lío y el verdadero padre de la futura criatura acabó con la tarta estampada en la cabeza y teniendo que irse del lugar para evitar ser agredido por los familiares:
El vídeo, lógicamente, no tardó en convertirse en viral. No era la primera vez que alguien que es víctima de una infidelidad opta por humillar a su pareja en público y en mitad de una fiesta llena de amigos y familiares. También una joven lo hizo para dejar en evidencia a su novio, que estaba manteniendo desde hacía tiempo una relación en secreto con su mejor amiga.
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