Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Videoanálisis Toni CabotBarcala sobre Les NausCura expulsadoMuertes por calorExposición MARQDirecto VenezuelaDirecto Hogueras 2026
instagramlinkedin

Infidelidad al descubierto

Historias que parecen de película, pero pasaron de verdad: un hombre desveló en plena fiesta familiar que el hijo que esperaba su esposa era de su amigo

La celebración del tercer aniversario de la pareja no fue como ella se imaginó...

La mujer embarazada, junto a su padre justo antes de desvelarse su secreto.

La mujer embarazada, junto a su padre justo antes de desvelarse su secreto.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
J. A. Giménez

J. A. Giménez

La fiesta de celebración del tercer aniversario de una pareja no fue como ella se imaginó. La mujer, embarazada, tuvo que ver cómo su marido, micrófono en mano y en compañía de su abogado, desvelaba ante todos los asistentes que el hijo que estaba esperando no era de él, sino de un amigo suyo.

La mujer, muy nerviosa y ante las preguntas incrédulas de su padre ("Hija, ¿de qué está hablando tu esposo?"), trató de que su marido dejase de destapar su infidelidad ("Miguel, vamos a hablar fuera"). Pero lejos de eso, el hombre mostró un vídeo en el que ella aparece en plena intimidad con el "amigo" en cuestión, que para más inri estaba presente en la fiesta.

"Esta fiesta es de ellos, no mía, ahí se lo dejo", sentenció el agraviado, tras lo cual se montó el lío y el verdadero padre de la futura criatura acabó con la tarta estampada en la cabeza y teniendo que irse del lugar para evitar ser agredido por los familiares:

Noticias relacionadas y más

El vídeo, lógicamente, no tardó en convertirse en viral. No era la primera vez que alguien que es víctima de una infidelidad opta por humillar a su pareja en público y en mitad de una fiesta llena de amigos y familiares. También una joven lo hizo para dejar en evidencia a su novio, que estaba manteniendo desde hacía tiempo una relación en secreto con su mejor amiga.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fracasa el modelo de vasos ‘reutilizables’ en los festivales y macroconciertos: piden que se cumpla la ley
  2. En busca del gigante marino desaparecido en Tabarca por una pandemia mortal
  3. Condenan a ocho años de cárcel a El Chato como líder de una red que vendía droga a traficantes de Alicante y Albacete
  4. Sin aire acondicionado, casi sin corbatas y con abanicos en el Ayuntamiento de Elche en solidaridad con los centros educativos sin climatización
  5. Detenido en Orihuela Costa un fugitivo buscado por Rusia por estafar hasta 26 millones de euros
  6. El calor entra a trabajar cada más pronto en Alicante: 'Sería de lógica buscar fórmulas como adelantar la jornada
  7. El Pleno de Alicante, en directo | La concejala de Patrimonio afirma que tardó 12 días en avisar a Barcala de Les Naus porque estaba 'esperando el informe
  8. Alicante avanza en el derribo de la guardería okupa de Altozano para construir una plaza pública

Historias que parecen de película, pero pasaron de verdad: un hombre desveló en plena fiesta familiar que el hijo que esperaba su esposa era de su amigo

Historias que parecen de película, pero pasaron de verdad: un hombre desveló en plena fiesta familiar que el hijo que esperaba su esposa era de su amigo

La alicantina Alicia Garijo, premiada por los empresarios de las artes escénicas valencianas

La alicantina Alicia Garijo, premiada por los empresarios de las artes escénicas valencianas

Una investigación de Isabial avala un tratamiento alternativo a la insulina para pacientes con diabetes tipo 2

Una investigación de Isabial avala un tratamiento alternativo a la insulina para pacientes con diabetes tipo 2

El festival Aquarela posiciona a Alicante como destino cultural y musical durante el verano

El festival Aquarela posiciona a Alicante como destino cultural y musical durante el verano

El cáncer se consolida como principal causa de muerte en España, sobre todo los de pulmón y colon

El cáncer se consolida como principal causa de muerte en España, sobre todo los de pulmón y colon
Tracking Pixel Contents