Es muy común que empecemos a hablar de movilidad sostenible y pensemos automáticamente en coches eléctricos. Pero si tenemos que tratar el tema de las cero emisiones, es sin duda importante tener también en cuenta la opción de las motos eléctricas en Alicante. Esta es sin duda de una manera muy interesante para moverse por la ciudad. Te contamos.

Lo primero y más importante: ¿cuántos kilómetros podría hacer con una moto eléctrica? En la actualidad, estos vehículos sin emisiones cuentan con una autonomía que permite realizar entre 40 y 100 kilómetros. Hay modelos que superan los 170 km, pero ya estaríamos hablando de baterías no tan comunes de ver.

En cualquier caso, tu autonomía variará mucho en función de tus trayectos. Si te mueves en autovía, por ejemplo, de El Campello a Benidorm, consumirás más batería que si haces los mismo kilómetros moviéndote por el centro de Alicante. Cuanto mayor sea la velocidad media, mayor es el gasto.

Motos eléctricas en Alicante

Es posible que no hayas visto ninguna o que, quizá, no hayas sabido identificarla si sí que te la has cruzado. Las motos eléctricas están presentes, eso seguro. No conforman un número muy alto, eso también es cierto, pero van cogiendo presencia, cada vez más, pese a que lo hacen poco a poco.

De hecho, en la provincia son decenas de negocios los que incluyen el alquiler de motos eléctricas en Alicante entre sus servicios.

Una de ellas, por ejemplo, une a particulares para que se puedan alquilar sus vehículos con garantías. En la actualidad, hay varios modelos que se ofrecen. El precio más bajo de todos ellos tiene un coste de 25 euros al día, mientras que el más caro cuesta 39 euros diarios.

Comprar un vehículo eléctrico de dos ruedas

Hemos dicho que lo más importante era la autonomía. Y realmente lo es, pero para ser exactos, lo es a partir de que damos el paso y decidimos comprar una moto eléctrica.

Autonomía y precio: los dos primeros aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar

Antes de eso, lo más relevante es el precio. Estos vehículos sostenibles se mueven entre precios que van de los 3.000 euros hasta a los más de 21.000 euros. Pero, ¡espera! No te asustes porque hay matices.

Hay una gran variedad de modelos que están entre los más recomendados y que se mueven entre los 3.000 y 6.000 euros. Uno de ellos, por ejemplo, es el S01 Connected de la marca Silence. Es el vehículo de dos ruedas más vendido de esta empresa, equiparable a 125cc y muy recomendado para la ciudad. Su precio: 5.900 euros.

Ayudas para comprar motos eléctricas

Hay otro rango de precios, como pasa con todo. Desde esos 6.000 se vuelve a partir (si uno quiere gastar más) y uno puede irse hasta los más de 100.000 euros. Aunque, realmente, la horquilla no es tan grande. Ese valor tan alto, el de 100.000 euros, se separa mucho de su inmediato anterior.

Gastarse 21.000 euros en una moto eléctrica ya supondría estar comprando lo mejor del mercado. O, al menos, de lo mejor. Justo este es el precio que tiene la Zero SR/F, el modelo de la marca americana con un motor de 110 CV de potencia.

Hasta más de 1.000 euros en ayudas por moto eléctrica

Aunque no son los precios finales reales. La compra de motos eléctricas, como de coches, cuenta con ayudas de las administraciones. Con el Plan MOVES (Movilidad eficiente y sostenible), que ya va por su tercera edición, puedes recibir más de 1.000 euros por la adquisición de tu moto.

Cada vez se suman más entidades al uso de la movilidad sostenible. Una de las últimas instituciones públicas que se han adherido a esta opción ha sido la Policía Local de Novelda, la primera del Cuerpo en la provincia en adquirir motos eléctricas.