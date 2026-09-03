Los cinco restaurantes más populares de Alicante para alegrar la vuelta a la rutina

Volver a poner el despertador, organizar la agenda y recuperar los horarios habituales puede hacerse un poco cuesta arriba. Por suerte, hay una fórmula infalible para sobrellevar la vuelta a la rutina: pedir tu comida favorita con Glovo y disfrutarla donde más te apetezca. Alicante cuenta con propuestas para todos los gustos, desde recetas asiáticas y pizzas con alma italiana hasta hamburguesas contundentes y pokes llenos de color.

1 . La Xinesa: un viaje por Asia sin salir de casa

La Xinesa un viaje por Asia sin salir de casa / Cortesía

Con una extensa carta que recorre buena parte de la gastronomía asiática, con tallarines, arroces, platos de pollo y ternera, sushi y entrantes para compartir.

Entre las opciones más solicitadas se encuentra el pollo frito Xinesa, preparado con tiras rebozadas y salsa agridulce. También destacan el pollo al curry de estilo tailandés y los langostinos fritos, dos elecciones perfectas para quienes buscan sabores intensos y una comida reconfortante después de una jornada larga.

Se puede comenzar con unas gyozas al vapor o unos rollitos vietnamitas, continuar con tallarines o arroz de la casa y completar el pedido con una bandeja de sushi.

2 . Aires Burger Bar: el homenaje que pide el cuerpo

Aires Burger Bar: el homenaje que pide el cuerpo / Cortesía

Hay días en los que una hamburguesa no es solo una cena, sino una recompensa. Aires Burger Bar lo sabe y propone una carta pensada para quienes disfrutan de las combinaciones generosas, la carne al estilo smash, el queso fundido y pan brioche.

Entre sus productos más vendidos se encuentran la HDP Burger, la 7 Pecados Burger y la Flex Burger. La HDP Burger apuesta por dos piezas de ternera smash, mantequilla, queso cheddar y pan brioche, acompañadas de patatas.

La 7 Pecados combina un medallón de ternera con queso gorgonzola, bacón, tomate, lechuga, huevo y guacamole. La Flex, por su parte, reúne doble carne smash, cheddar, pepinillos caseros y la salsa Santísima de la casa. Para completar la experiencia, su carta incluye patatas con cheddar y bacón, nachos con guacamole, empanadas argentinas y distintos combos para dos o cuatro personas.

3 . Infraganti: pizzas con espíritu italiano y personalidad propia

La vuelta a la rutina también puede tener sabor a Italia. Infraganti presenta una carta en la que las pizzas ocupan un lugar protagonista, acompañadas por entrantes mediterráneos, lasañas y postres. Entre sus productos más populares aparecen el Combo Due, que permite elegir dos pizzas, la Diavola y la Prosciutto e Funghi. La primera combina tomate orgánico, fior di latte, chorizo picante y scamorza ahumada. La segunda reúne tomate orgánico, fior di latte, jamón cocido, champiñones con ajo y perejil, parmesano y aceite de oliva virgen extra.

La carta también demuestra que aquí no tienen miedo a experimentar. La Guasa incorpora stracciatella de burrata, vaca rubia gallega y queso payoyo, mientras que la Caprichofa combina champiñones, flor de alcachofa y aceitunas kalamata.

4 . Mahalo Poke: color y frescura para recuperar el equilibrio

Después de los excesos, los cambios de horario y las comidas improvisadas, septiembre suele venir acompañado del propósito de volver a comer de una manera más equilibrada.

Con Mahalo Poke estás de suerte. Sus productos más vendidos reflejan su apuesta por la personalización. El Salmon Lovers combina arroz de sushi, salmón noruego, salsa teriyaki, wakame, pepino, aguacate y sésamo. Otra alternativa es el Pacific, elaborado con arroz negro, salmón, langostino, mango fresco, edamame, tomate cherry, queso crema y salsa Mahalo. Para quienes prefieran carne, el Chicken Lovers incorpora pollo braseado, maíz, zanahoria, tomate, pepino y teriyaki. Y es que la posibilidad de crear un poke o un wrap a medida facilita adaptar la comida a cada apetito.

5 . To’Xixa: hamburguesas con mucha "xixa"

To’Xixa: hamburguesas con mucha "xixa" / Cortesía

Este local deja claras sus intenciones desde su propio lema: “Burgers con xixa”. Su propuesta traslada a Playa de San Juan una identidad desenfadada, reconocible tanto en su imagen como en los nombres de sus hamburguesas. La carta presenta creaciones como La Xaxe, La Sencilla, Zalamera, Volando voy, Volando vengo, Cicatera o Llorona. Una nomenclatura con sentido del humor que anticipa una experiencia pensada para disfrutar sin demasiados formalismos.