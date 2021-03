El Instituto Coordenadas ha elaborado un ranking con los veinticinco directivos más destacados de empresas que están liderando la transformación de sus compañías y consiguiendo notables logros en la gestión.

El Grupo de Debate de Nuevas Perspectivas para un Mundo Diferente del Instituto Coordenadas señala que gracias a la digitalización están optimizando la eficiencia operativa de sus negocios; están coinvirtiendo los datos en materia prima para nuevas oportunidades de negocio; avanzan en la generación de ventajas competitivas; están visualizando nuevas fuentes de ingresos y "todos avanzan hacia una rápida adaptación a nuevos escenarios de negocio según se modifica el mercado", creando valor añadido a sus negocios y a la sociedad en general, dentro de sus áreas de trabajo. La gran mayoría de estos líderes digitales se mueven en el entorno de las startups más innovadoras.

Indican que la transformación hacia modelos digitales de gestión es ya una realidad que no admite discusión en el mundo del 'management', de forma que o las empresas se mueven en entornos digitales en todas sus fases operativas o están condenadas a una penosa pérdida de competitividad que conduce a la irrelevancia cuando no a su desaparición.

En este sentido, destacan que la transformación digital no se refiere solo al diseño de estrategias de negocio basadas en un uso óptimo de las herramientas tecnológicas, sino que se refiere, esencialmente, a un cambio de cultura empresarial con una transformación radical, a una reinvención de las formas de gestión por parte de las personas que lideran las corporaciones.

"Se trata de asumir una mentalidad digital que sea capaz de unir tecnología y optimización de procesos de negocio. Han de conseguir talento digital para encabezar proyectos transformadores. Las empresas necesitan líderes digitales, en definitiva", añaden los analistas.

En un reciente debate en el seno del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada se viene monitorizando la transformación digital que se esta desarrollando en estos momentos en las compañías españolas. Los datos revelados permiten "un notable optimismo" sobre la cuestión. Cerca del 70% de los directivos de las más avanzadas asumen plenamente el concepto de digitalización corporativa y lo implementan en sus modelos de negocio, detalla el trabajo.

Los analistas del Instituto corroboraron los resultados de recientes encuestas que muestran que las empresas con modelos digitales están incrementando hasta un 40% sus ingresos.

El Instituto Coordenadas dice que detrás de estos esfuerzos hay personas que "implementan esta revolución" y ha elaborado un listado los directivos que "están liderando la transformación digital de las empresas en España", lo que denomina el 'Top 25 de gurú digitales 2021'.

TOP 25

En el número 1 sitúa a Nathalie-Sophie Picquot. Hasta hace muy poco dirigía las operaciones de Twitter en España y Portugal y "en el tiempo que ha asumido su liderazgo ha conseguido optimizar todas las opciones de relación con la práctica totalidad de su mercado potencial, de modo que no hay operador digital que no tenga a su alcance más de treinta herramientas de análisis, programación o monitorización con el sello Twitter". Recientemente ha anunciado su marcha de Twitter "por inconsistencia en la política de bloqueos nacional e internacional de la compañía y esto reafirma su trayectoria de éxito y el valor de su independencia", señala el Instituto.

El número 2 lo ocupa Juan de Antonio. Fundador y CEO de Cabify. "Talento digital en estado puro que ha sabida adaptarse a las necesidades reales de los usuarios y plantar propuestas de negocio que no sólo cubren esas exigencias, sino que lo hacen de tal modo que suponen un cambio radical en el modo de vida de nuestras sociedad", señala.

La número 3 es Lupina Iturriaga. CEO de Fintonic, la plataforma que ha cambiado la forma de relación con las entidades financieras, a las que el cliente puede hablar. "Al fin. de tu a tu. Ha impulsado un modelo optimizado de conocimiento de la operativa de sus usuarios que le permite reaccionar en tiempo real a los más mínimos cambios de tendencia", apunta el grupo de análisis.

El 4 es Carlos Aso. Ha posicionado a Myinvestor, el neobanco participado por Andbank, El Corte Inglés y Axa, "a la cabeza de este nicho de negocio de las fintech con cerca de 800 millones de euros de negocio en 2020 y dentro de los quince mayores de toda Europa. Su mayor éxito ha sido lanzar de forma eficiente una oferta imbatible de productos de inversión y lanzar la primera hipoteca que no exige vinculación ni domiciliar la nomina".

Pep Gómez se sitúa en el número 5. Fundador de Reby, uno de los principales operadores de movilidad compartida urbana con su flota de patinetes. "Con visión digital a largo plazo con la perspectiva de convertir el enorme caudal de información sobre movilidad que acumula en herramienta de planificación y gestión urbana en un futuro muy próximo".

La 6 es Cristina Ruiz. consejera delegada general de TI de Indra. Bajo la marca Minsait, dirige un equipo de 27.000 profesionales "que forman la empresa española líder de tecnología y transformación digital, a la vanguardia en soluciones innovadoras 'end to end' que generan impacto positivo en empresas e instituciones y con un fuerte compromiso y sostenibilidad".

Oscar Pierre es el 7. Al frente de Glovo ha incluido nuevos paradigmas en la gestión digital, más allá del manejo de datos y la movilidad, como son la agilidad y la rapidez sobre el terreno en el que se opera. Factores que le han permitido asentarse en mercados que parecían cerrados para el 'delivery'.

El 8 es Iñigo Juantegui. CEO de On Truck, la plataforma online que pone en contacto a empresas con transportistas por carretera. La transformación digital la enfoca desde la perspectiva de la automatización, implantada ya en buena parte de los procesos logísticos, pero que faltaba por introducir en la última milla del sistema de transportes.

La 9, Fuencisla Clemares. Dirige Google España, una empresa compleja en un mercado volátil. Afronta la transformación desde el punto de vista de la gestión del conocimiento de equipos próximos y no tan próximos para detectar y aprovechar cualquier cambio que permita dar un paso más.

En el 10 está Irene Cano. CEO de Facebook España y Portugal. Asume la transformación digital de forma directa y como máxima responsabilidad de su cargo, con la idea de que lo esencial es organizar los negocios en torno a las personas identificando las necesidades de cada una de ellas y obteniendo el mejor rendimiento posible.

Los demás puestos del ranking elaborado por el Instituto Coordenadas los ocupan: 11, Meinrad Spenger, MasMovil; 12, Enrique Linares, Let Go; 13, Ana Villanueva, Tiko; 14, Javier Latassa, Vass; 15, Alberto Méndez, BQ; 16, Pepita Marín, We Are Knitters; 17, María Jesús Almanzor, Telefonica Tech; 18, Carmen Vidal, Paradigma Digital; 19, Carmen Artigas, Mineco; 20, Alejandro Artacho, Spotahome; 21, María Laura Mosqueda, TechHero; 22, Arancha Yáñez, Feltwood; 23, Andrea Barber, Rated Power; 24, Ignacio Bachiller, Fever, y 25, David Bernabéu, Citibox

Jesús Sánchez Lambas, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, asegura que “impulsar el talento digital es el principal reto de las empresas que ya han comprendido la imperiosa necesidad de avanzar por ese nuevo espacio de negocio. Los líderes digitales son escasos y necesitamos crear un ecosistema empresarial, desde la sociedad y los reguladores, donde puedan crecer, desarrollarse y expandir su potencial”.