El ecosistema empresarial atraviesa actualmente un proceso de transformación en el que la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres se revela como un factor esencial de desarrollo. Cada vez más compañías abogan por reducir las diferencias de género que existen todavía en el ámbito laboral e impulsar políticas inclusivas que respondan a la realidad heterogénea que caracteriza a las sociedades del siglo XXI.

Cuestiones como la retención de talento femenino, la presencia y la visibilidad de las mujeres en el ámbito empresarial y su acceso a altos cargos directivos son algunos de los retos que se presentan para alcanzar el objetivo final de una igualdad real entre hombres y mujeres en el entorno profesional. Bajo el título eWoman: la diversidad, una oportunidad empresarial, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, organizó en Madrid un encuentro motivador e inspiracional, impulsado por CaixaBank, patrocinado por Iberdrola y en colaboración con Womenalia, en el que, a través de diversas ponencias de mujeres referentes en empresas nacionales e internacionales, se pusieron de manifiesto los grandes desafíos a los que se enfrentan las empresas en su esfuerzo por avanzar en igualdad.

El evento contó con una sesión de coaching impartida por Usoa Arregui e Ignacio Alonso García, profesionales de Cambyo. En dinámicas basadas en interacción con el público asistente, se realizaron varios ejercicios que incentivaron la motivación, fomentaron la confianza interpersonal y favorecieron una comunicación fluida y eficaz entre las mujeres asistentes al evento. Entre otros objetivos, los coaches de Cambyo transmitieron a los participantes en las sesiones la importancia de aprender a identificar su potencial de mejora y superar los obstáculos que, a menudo, impiden a los seres humanos desarrollar sus capacidades al cien por cien.

Anaïs Pérez, directora de Comunicación y Asuntos Públicos de Google España y Portugal, señaló que la responsabilidad de las empresas no es únicamente contratar talento femenino sino "hacerlo crecer". Apuntó que si las compañías no se toman en serio las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), no generan referentes para que las mujeres desarrollen su perfil profesional y no les aportan la flexibilidad necesaria para gestionar su trabajo en función de sus necesidades. Anaïs Pérez advirtió además que, si no se trabaja en esa dirección, las empresas "van a perder ese talento y no van a desarrollar productos y servicios que representen a toda la población". Subrayó además que aquellas entidades que cuentan con un equipo directivo diverso "tienen un 25% más de probabilidades de tener mejores beneficios a final de año, con respecto a aquellas que no hacen absolutamente nada".

Anna Quirós, directora de Cultura y Desarrollo en CaixaBank, remarcó, por su parte, que la entidad financiera para la que trabaja está comprometida con la diversidad y la igualdad. "Pensamos que no hay otra manera de trabajar; personas que opinan y tienen puntos de vista diferentes sólo te pueden hacer llegar más lejos" señaló al tiempo que remarcaba que CaixaBank "tiene la diversidad incorporada en el ADN". Quirós reflexionó sobre la importancia de que los planes de diversidad se desarrollen "al más alto nivel" y que encuentren reflejo en los planes estratégicos de las corporaciones. Destacó a este respecto la iniciativa Wengage, puesta en marcha por las ochenta principales directivas de su compañía, que consolida el compromiso adquirido por la dirección de la entidad financiera de acompañar a las mujeres en su desarrollo empresarial. Explicó que el objetivo es garantizar el acceso de las mujeres a todos los puestos en igualdad de oportunidades, articulando además un programa participativo que "no deja fuera a los hombres sino que los incluye". "Es un programa de todo el banco porque, si no, no funciona", apostilló.

Ainhara Viñarás, directora general en España de la división Prestige de la compañía Shiseido, coincidió con esta idea y reafirmó su creencia en "la diversidad de pensamiento, de cultura y de raza" como "valor enriquecedor para la cultura de la empresa". Admitió que no deja de "maravillarse de la capacidad de transformar la sociedad y el mundo" con la que cuentan tanto hombres como mujeres, y subrayó que "la diversidad es fundamental para que todos avancemos".

Lula Ballarino, directora general de Womenalia, señaló que las empresas "deben garantizar que todas las personas, con independencia de su género, tengan las mismas posibilidades de acceder a empleos, ascensos y oportunidades de desarrollo profesional" y recalcó que, para que exista una representación más equitativa de la sociedad, es necesaria la inclusión tanto en las empresas como en los equipos directivos. "Las mujeres representan una parte significativa del talento de una sociedad, y al permitirles participar plenamente en la economía, se generan más ideas innovadoras, se fomenta la competitividad y se impulsa el crecimiento empresarial", proclamó.

Promoción y crecimiento

La presencia paritaria en todas las capas del tejido empresarial pero, sobre todo en las altas esferas, sigue siendo una de las metas que persigue el feminismo a día de hoy en el ámbito laboral. Para fomentar el crecimiento efectivo de las mujeres en sus puestos de trabajo y sus posibilidades de ascenso dentro de las organizaciones, deben existir planes de promoción específicos que permitan el desarrollo de las profesionales. Ainhara Viñarás apuntó que, en muchas ocasiones, da la sensación de que a las mujeres "nos da más vergüenza y más miedo que a los hombres decir lo que queremos: quiero ese puesto, considero que me deben pagar más o quiero recibir esta formación". Por ello, animó a todas a no tener miedo, pereza o vergüenza "porque tenemos todo el derecho y nadie mejor que nosotras va a defender nuestras ideas". "Queremos seguir acompañando a las mujeres en su desarrollo personal, que las pre-directivas de CaixaBank den el salto y que las directivas vean cada día nuestro compromiso con la paridad", sostuvo Anna Quirós.

La representante de CaixaBank confesó, por otro lado, que aunque el proyecto de Wengage se creó con el objetivo de fortalecer la presencia de las mujeres ha terminado siendo una plataforma de impulso a otras diversidades. Afirmó que la compañía es hoy "un referente nacional e internacional que apoya la igualdad efectiva". Insistió en que su empresa trabaja "desde la cultura y desde el liderazgo" porque considera importante la implicación de todas las personas de la entidad, líderes y profesionales de cualquier área, para alcanzar juntos el objetivo común.

Anaïs Pérez enfatizó la relevancia de que cada profesional sepa cuál es su historia, cuál es la imagen que proyecta dentro y fuera de la empresa y, especialmente, cuál es el concepto que de ella tienen las personas que, en un momento dado, van a apoyar su promoción. "Esto es algo que se nos olvida y que los hombres hacen muy bien, venden su historia mientras nosotras trabajamos y nos enfocamos en solucionar los problemas", lamentó la directiva.

En este punto, aprovechó para recordar que las mujeres tienen que "tener claros sus objetivos, conocer sus habilidades y cómo las quieren potenciar, y saber cuáles son sus fortalezas y cómo las van a explotar". "Hay que invertir tiempo en lo que eres capaz, en desarrollar aquello que estás haciendo bien", subrayó. La representante de Google España y Portugal destacó, además, la importancia de contar con "aliados" que, desde una posición de privilegio, ayuden a "reivindicar que la empresa sea más diversa y más justa para todas".

Liderazgo femenino

Viñarás advirtió, en este sentido, que es imprescindible que las corporaciones cuenten con líderes femeninas, ya que "las mujeres tenemos un tipo de liderazgo que nos beneficia y que es complementario al masculino". El liderazgo femenino cuenta, a su juicio, con una serie de características que "aportan un valor distinto como es el liderazgo por consenso, que incluye la complicidad, llega más a las personas y ofrece seguridad emocional". La representante de la división Prestige de Shiseido manifestó que con este tipo de gestión se crea "un entorno de seguridad y confianza donde todo el mundo puede expresar sus ideas abiertamente y aportar, así como ceder y delegar a cambio de recibir más compromiso y participación". Remarcó que, en definitiva, es "fundamental liderar desde el respeto, el conocimiento y la honestidad".

Lula Ballarino agregó que la empatía, la comunicación afectiva, el enfoque resolutivo, la gestión del cambio o el pensamiento estratégico son algunas de las particularidades que tiene el liderazgo femenino en las empresas. Asimismo, señaló que este tipo de relación "enriquece las dinámicas del grupo, ayuda a identificar nuevas oportunidades de mercado, a anticipar riesgos, a abordar desafíos y, además, tiene un impacto directo en los resultados de negocios en las empresas". "La diversidad de género en los equipos de liderazgo puede ayudar a evitar decisiones impulsivas o sesgadas y promover un enfoque más equilibrado hacia la gestión de riesgos", apostilló.

"En tecnología tenemos realmente un problema en tener representación en los puestos de dirección", reconoció la directiva de Google. Anaïs Pérez incidió en la realidad en la que se encuentra sumergido el mundo de la tecnología, que está “prácticamente comandado por los hombres”. Destacó además la labor que están llevando a cabo las empresas especializadas para “recuperar el intelecto femenino dentro de esta industria y hacerla más diversa”.

Desafíos futuros

Ainhara Viñarás aseguró que lucha por "conseguir un futuro" para sus hijas en el que "puedan decidir qué es lo que quieren hacer y expresar sus opiniones abierta y libremente". "Creo que la diversidad es positiva, nos sirve para aceptar otros puntos de vista desde el respeto y la tolerancia", subrayó. "Estamos muy contentos con los logros obtenidos, pero somos conscientes de que nos queda mucho trabajo por realizar", aseguró. "Para afrontar los retos que nos vienen en el futuro vamos a necesitar personas diversas, comprometidas, empoderadas e ir más allá de las acciones programáticas; y esto no va a ser posible sin puntos de vista diferentes", agregó.

Anaïs Pérez señaló que "somos expertas en elegir regular" y que el objetivo de las mujeres no debe ser "trabajar más duro, sino elegir mejor". Por eso alentó a las mujeres a "empezar a ser dueñas de sus vidas y a elegir qué proyectos quieren hacer, cómo quieren hacerlos porque, si no, otros lo harán por ellas y serán ellos los que terminarán promocionando". Lula Ballarino expresó que "la diversidad de género refleja la diversidad de clientes, consumidores y empleados, lo que permite una mejor comprensión de sus necesidades y preferencias". "Apostar por la diversidad no sólo importa, sino que también aporta", concluyó.