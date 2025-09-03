Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UBS y Barclays suben el precio objetivo de Telefónica hasta los 4,80 euros

La entidad expone que la empresa multinacional española de telecomunicaciones está entrando en una “fase crucial” marcada por la estructura accionarial que apuntan a un “replanteamiento estratégico más amplio”

Los analistas de UBS y Barclays han elevado el precio objetivo para las acciones de Telefónica hasta los 4,80 euros, lo que supone una valoración un 5% por encima de su cotización actual.

“Actualizamos nuestro precio objetivo hasta los 4,80 euros, desde los 3,90 euros, por las posibles ganancias de eficiencia, beneficios derivados del aumento del gasto en defensa/infraestructuras y la opcionalidad de fusiones y adquisiciones en mercados clave”, informó UBS.

La entidad expone que Telefónica está entrando en una “fase crucial” marcada por los cambios directivos y en la estructura accionarial que apuntan a un “replanteamiento estratégico más amplio”. En este sentido, hace referencia especial al Capital Markets Day que la compañía convocará antes de fin de año para presentar su nuevo plan estratégico.

UBS también destacó que el dividendo de la operadora, de 0,30 euros en efectivo, ofrece una rentabilidad por dividendo del 6,6% que supera el 4,3% que ofrece de media el sector.

En el caso de Barclays, la mejora del precio objetivo es de 4,70 a 4,80 euros. Los analistas de la entidad subrayan la solidez del negocio en Brasil y la estabilización de las cifras en España, al tiempo que aluden también a la relevancia del plan estratégico que Telefónica anunciará antes de fin de año.

En lo que va de año, las acciones de Telefónica se han revalorizado un 16%, situándose por encima del 13% que el sector de las telecomunicaciones sube de media en Europa.

