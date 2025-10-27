Iberia inaugura conexión directa entre Madrid y Orlando

Es la primera vez que Iberia vuela de forma directa a Orlando, y se convierte en la única aerolínea que conecta España con esta ciudad sin escalas. El vuelo inaugural ha despegado esta mañana a las 11:30h desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y tiene previsto aterrizar en Orlando a las 16:45 hora local con más de 270 pasajeros a bordo.

A su llegada a la Terminal 4 Satélite del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los clientes de Iberia fueron recibidos con varias sorpresas, como un gran arco de Walt Disney World instalado en la puerta de embarque, que invitaba a los viajeros a comenzar su vuelo directo hacia la magia. Dentro del avión, también se incluyeron pequeños detalles, como un kit de entretenimiento especialmente pensado para los más pequeños. Orlando es mundialmente conocido por albergar el Parque temático más grande del mundo: Walt Disney World que cuenta con cuatro Parques temáticos, dos Parques acuáticos, una zona exclusiva de compras y restauración, más de 25 hoteles temáticos, un gran complejo deportivo de ESPN y tres campos de golf.

“Estamos muy contentos de colaborar con Iberia en esta iniciativa que marca un antes y un después en la experiencia de los visitantes españoles que viajan a Walt Disney World Resort. Este vuelo supone un paso más en la historia de la alianza estratégica entre nuestras dos grandes compañías y proporciona un viaje más fácil, rápido y sencillo a todos los visitantes españoles que a partir de ahora volarán directos a la magia”. Tiago Santos — director general de Disney Destinations para España y Portugal

Actualmente, el resort atraviesa el crecimiento más significativo de las últimas dos décadas. Entre su gran oferta de entretenimiento, Walt Disney World cuenta con atracciones muy populares como TRON Lightcycle/Run o Tiana's Bayou Adventure en el Parque Magic Kingdom, y con tierras absolutamente inmersivas como Star Wars: Galaxy’s Edge® en los Disney Hollywood Studios que sorprenden a los millones de visitantes, de todas las edades, que cada año cruzan sus puertas. Además de esto, el Resort eleva aún más la experiencia de los visitantes y demuestra el continuo compromiso de Disney con la innovación y la narrativa añadiendo nuevas experiencias como la impresionante cabalgata nocturna Disney Starlight: Dream the Night Away en Magic Kingdom, o la reimaginada y emocionante atracción Test Track presented by General Motors en EPCOT.

Además de su oferta de ocio, la ciudad se está posicionando como un destino estratégico para el turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones, por sus siglas en inglés), gracias a instalaciones como el Centro de Convenciones del Condado de Orange. Este recinto es uno de los mayores de Estados Unidos, con más de 200.000 metros cuadrados de espacio para exposiciones y reuniones, y acoge cada año cientos de eventos internacionales, desde ferias comerciales hasta congresos corporativos de gran tamaño. También destaca la presencia de Cabo Cañaveral, vinculado a la industria espacial y a los cruceros, lo que refuerza aún más el atractivo de la región.

“La inauguración de nuestra ruta directa a Orlando representa un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Iberia en Estados Unidos, un mercado clave para nosotros. Con esta incorporación, ya son nueve los destinos que ofrecemos en el país, lo que refuerza nuestra posición como aerolínea líder en las conexiones entre España y Norteamérica. Orlando es mucho más que un destino turístico: es un polo de atracción internacional para el ocio, los congresos y la innovación, y estamos orgullosos de ser la única aerolínea que conecta directamente España con esta ciudad. Esta nueva ruta nos permite seguir ampliando nuestra red, diversificar nuestra oferta y fortalecer el hub de Madrid como puerta de entrada entre Europa y América.”, explicó Beatriz Guillén, directora de Clientes de Iberia.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Iberia y celebrar el servicio directo entre Orlando y Madrid. La demanda de pasajeros entre nuestras dos ciudades ha alcanzado niveles récord, y esta nueva conexión ofrece un enlace de primer nivel entre dos destinos vibrantes, tanto para el turismo como para los viajes de negocios.” Lance Lyttle — director ejecutivo de la Autoridad de Aviación del Gran Orlando (GOAA)

Cuatro vuelos semanales

Iberia ofrece cuatro frecuencias a la semana entre Madrid y Orlando con aviones Airbus A330, con capacidad para 254 clientes en las clases Business, Turista Premium y Turista:

