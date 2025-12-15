Vodafone España, socio tecnológico de Xoople para su oficina inteligente en Tres Cantos

Xoople, la primera empresa del mundo concebida específicamente para ofrecer servicios de Earth Intelligence, está desarrollando la próxima generación de tecnologías para la recopilación y análisis de datos terrestres concebidas específicamente para permitir una comprensión sistemática de los cambios físicos en la superficie de la Tierra. La firma, especializada en integrar datos geoespaciales con modelos de Inteligencia Artificial, ha confiado en Vodafone para dotar a su sede y sus centros de control satelitales de la conectividad, seguridad y soluciones digitales más innovadoras.

El proyecto de la nueva oficina incluye la implantación de redes fijas y móviles, sistemas de seguridad y control de accesos, soluciones audiovisuales y equipamiento inteligente para los puestos de trabajo, consolidando a Vodafone como uno de los partners tecnológicos estratégicos de Xoople.

Infraestructura de comunicaciones de última generación

Vodafone ha desplegado una arquitectura de red integral que garantiza la máxima fiabilidad y rendimiento en un entorno de alta demanda tecnológica. Entre los elementos destacados se incluyen:

Conectividad fija y móvil 5G , con accesos dedicados de fibra y sistema central de backup.

, con accesos dedicados de fibra y sistema central de backup. Equipamiento de red (switches, RACKs, puntos de acceso WiFi, firewalls) y cableado estructurado para los 4.000 m² de la oficina.

(switches, RACKs, puntos de acceso WiFi, firewalls) y cableado estructurado para los 4.000 m² de la oficina. Instalación, configuración y mantenimiento de toda la infraestructura de red (LAN y WAN).

El proyecto contempla también la dotación tecnológica de los espacios colaborativos, entre ellos:

Equipos de videoconferencia y pantallas inteligentes en salas de reuniones.

en salas de reuniones. Puestos de trabajo inteligentes con monitores, periféricos y cableado de última generación.

La sede incorpora un sistema integral de seguridad diseñado que incluye mantenimiento y supervisión continua de toda la infraestructura.

Además, Vodafone ha participado en el diseño técnico integral de las oficinas, la producción de renders 3D y la instalación del mobiliario tecnológico especializado, en colaboración con Campos Obras y Servicios, mediante una UTE (Unión Temporal de Empresas).

Innovación al servicio del control terrestre

Gracias a esta alianza, Xoople dispone de una sede preparada para gestionar grandes volúmenes de datos satelitales y modelos de IA, en un entorno de alta seguridad, conectividad y eficiencia energética. Jesús Suso, director de Vodafone Empresas, ha señalado: “Con este proyecto, reafirmamos nuestro compromiso con la digitalización del tejido empresarial español, ofreciendo soluciones integrales para la transformación tecnológica de una empresa que también es puntera en tecnología, lo cual no deja de ser un reto”.