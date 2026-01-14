La libre elección sanitaria se consolida en Madrid

La libre elección sanitaria en la Comunidad de Madrid se ha consolidado como uno de los indicadores más fiables del funcionamiento real del sistema público. Los datos oficiales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) muestran que cada vez más ciudadanos ejercen este derecho y lo hacen de forma sostenida, optando mayoritariamente por hospitales públicos de gestión mixta integrados en la red pública madrileña.

Según los últimos datos publicados por el Sermas, correspondientes a 2024, 247.295 madrileños eligieron libremente uno de los hospitales públicos de gestión mixta en lugar del hospital asignado por su área de residencia. Esta cifra supone un incremento del 9% respecto al año anterior, consolidando una tendencia creciente que se mantiene desde la implantación de la Ley 6/2009 de Libre Elección Sanitaria.

Desde hace más de una década, estos centros encabezan de forma reiterada las preferencias de los ciudadanos. La Fundación Jiménez Díaz es el ejemplo más claro: lidera la libre elección en la Comunidad de Madrid desde 2012 y solo en 2024 atendió a 97.587 pacientes externos, un 16% más que el año anterior. Le siguen el Hospital Rey Juan Carlos (61.718), el Hospital General de Villalba (34.432) y el Hospital Infanta Elena (23.750).

Los ciudadanos eligen mayoritariamente aquellos hospitales que les ofrecen un acceso más rápido, una atención resolutiva y una experiencia asistencial satisfactoria, independientemente del modelo de gestión. Para los expertos en gestión sanitaria, estos datos reflejan una decisión voluntaria y reiterada de los ciudadanos, basada en la experiencia asistencial acumulada, y no en incentivos administrativos. La libre elección funciona, en la práctica, como un sistema de evaluación directa, en el que los hospitales son valorados por su accesibilidad, resultados clínicos y calidad percibida.

Listas de espera

Uno de los factores determinantes que explican esta preferencia es la accesibilidad asistencial, especialmente en un contexto en el que las listas de espera constituyen uno de los principales retos del sistema sanitario español. En un Sistema Nacional de Salud donde la espera media para una cirugía se sitúa en 118 días y la demora para una primera consulta supera los 96 días, los hospitales públicos de gestión mixta destacan de forma sistemática con las menores demoras medias de toda la red del Sermas, convirtiéndose en la opción preferida de quienes ejercen la libre elección. Sus tiempos de espera quirúrgica oscilan entre 13 y 25 días, con el Hospital General de Villalba como el hospital con menor demora de toda la red madrileña, con 13,52 días de media. En consultas externas y pruebas diagnósticas, estos centros también figuran en los tramos más bajos de la distribución, según el Observatorio de Resultados del SERMAS, favoreciendo diagnósticos más rápidos, una mejor continuidad asistencial y una atención más resolutiva.

Los datos oficiales muestran que estos centros concentran el menor número de pacientes pendientes de intervención y contribuyen de forma decisiva a mejorar el indicador global del sistema. Este efecto no se limita a los pacientes que los eligen directamente: al absorber una parte relevante de la demanda, descargan de presión asistencial a otros hospitales, reduciendo las listas de espera del conjunto de la red pública.

Lejos de generar desequilibrios, la libre elección actúa así como una herramienta de ajuste y eficiencia del sistema, permitiendo que la actividad se derive hacia los centros con mayor capacidad de respuesta y mejor organización asistencial.

Actividad

El crecimiento en libre elección y la reducción de listas de espera se producen, además, sin un incremento del gasto público. Al contrario: los datos económicos auditados del SERMAS muestran que los hospitales públicos de gestión mixta presentan un coste medio por habitante inferior al de los hospitales de gestión directa de su mismo nivel de complejidad, pese a asumir una mayor carga asistencial y ofrecer una cartera de servicios más amplia.

Las diferencias son especialmente significativas en los hospitales de complejidad media (Grupo II). El Hospital Rey Juan Carlos presenta un coste per cápita un 51,3% inferior a la media de su grupo, mientras que el Hospital General de Villalba alcanza un 52,5% menos de coste por habitante. El Hospital Infanta Elena, en el Grupo I, registra también un coste un 10,3% inferior al de hospitales equivalentes.

Estos resultados se producen en un marco de financiación estrictamente regulado y fiscalizado, basado en tarifas capitativas y precios públicos auditados. Además, la actividad derivada de la libre elección se retribuye con penalizaciones respecto al precio estándar, situándose entre un 10% y un 20% por debajo, lo que refuerza aún más la eficiencia del modelo.