Guinness tiñe de verde Madrid en su gran celebración de St Patrick's

Durante siete días, Guinness estará en distintos puntos de Madrid con motivo de St. Patrick’s, trasladando a la capital referencias directas a Dublín y al imaginario contemporáneo de la gran celebración irlandesa.

Fernando Jorge, Brand Manager de Guinness España, afirma que, tras cuatro ediciones consecutivas, “es un honor ser los anfitriones de esta celebración en Madrid y continuar fortaleciendo el vínculo entre Irlanda y España a través de Guinness. St. Patrick’s es comunidad, música y tradición, y Guinness actúa como un puente que conecta lo que sucede en Dublín con el desfile de Madrid. Además, incide en que “al fin y al cabo, no se puede entender St. Patrick’s sin Guinness”.

Guinness Gravity Bar, Hotel RIU / D. R.

GUINNESS GRAVITY BAR

Del 12 al 17 de marzo en horario de 11:00h a 01:00h (Hotel Riu Plaza España)

La gran novedad de este año será la creación de un espacio inspirado en el emblemático Gravity Bar, el bar Guinness más famoso del mundo, situado en la última planta de la Guinness Storehouse en Dublín, que cobrará vida en el skybar del Hotel Riu Plaza España.

Abierto al público, el enclave incorporará guiños a su estética y espíritu original, combinando cata, música y puesta en escena en un formato adaptado a la ciudad.

DESFILE EN BUS

Sábado, 14 de marzo, de 17:00h a 19:00h (Gran Vía)

El sábado por la tarde tendrá lugar el desfile en la Gran Vía, que aglutinó a más de 200.000 asistentes la edición pasada y para esta se espera una asistencia récord de más de 250.000. En el mismo se hará tributo a la banda U2, y la marca cervecera participará con su característico autobús.

El desfile se enmarca dentro de la IV edición de la IV Semana de Irlanda, una iniciativa de Turismo de Irlanda para celebrar San Patricio, la cultura irlandesa y su conexión con las raíces celtas de España. Del 10 al 17 de marzo tendrá lugar un variado repertorio de actividades relacionadas con la música, la danza, la literatura, el cine y los deportes gaélicos, en colaboración con distintas instituciones y asociaciones de la capital. Más información en www.semanadeirlanda.es

Desfile St Patrick's en Madrid / D. R.

CONCIERTOS

Sábado, 14 de marzo, de 20:00h a 22:00h (Plaza de Callao)

La celebración alcanzará uno de sus momentos centrales con los conciertos promovidos por Guinness en la Plaza de Callao, dentro del programa oficial de St. Patrick’s en Madrid.

Por la mañana habrá diversas actuaciones desde las 11:00 hasta las 13:00, mientras que por la tarde el desfile culminará con la actuación de St. Laurence O’Toole Pipe Band, una de las más famosas en Irlanda y el mundo, y con Bras Rodrigo, reconocido organizador del acto y de la mano del patrocinio de Turismo de Irlanda.

Desfile St Patrick's / Jorge Ferrer

RUTA DE BARES

Del 12 al 17 de marzo

Además, durante toda la semana, diversos locales de la ciudad se sumarán a la celebración con propuestas especiales inspiradas en St. Patrick’s, rindiendo homenaje al espíritu celta que representa Guinness:

• Covent Garden Madrid – C/ Dtor Fleming, 31, 28036

• Triskel – Corredora Alta de San Pablo, 20, 28004

• The Towers – C/ Paseo de Los Olmos, 28, 28005

• The Thirty Three Irish Pub – Clara del Rey, 33, 28002

• The Irish Temple Moratalaz – Av. Moratalaz 123 Post, 28030

• The Irish Temple Ibiza – C/ Ibiza, 66, 28009

• The Irish Rover Pub – Avda. Brasil, 7, 28020

• The Irish Corner Madrid – C/ Arturo Soria, 6, 28027

• The Handyman Tavern I – Carretera de Canillas 142, Local 17, 28043

• The Clover House – C/ Campezo, 14, 28022

• The Calway Station – Gran Vía Hortaleza, 7, 28043

• The Antiquarian – Av. Monasterio de Silos, 29, 28049

• Paddys – Av. de Concha Espina, 69, 28016

• Newbridge Irish Pub – C/ Bailén, 33, 28005

• Morrighan Irish Tavern – Paseo Santa María de la Cabeza, 65, 28045

• La Fontanilla – Pza Puerta Cerrada, 13, 28005

• La Fontana de Oro – C/ de la Victoria, 1, 28012

• James Joyce Madrid – C/ Alcalá, 59, 28014

• El Parnasillo – Príncipe, 33, 28012

• Collin's Irish Tavern – C/ Sagasta, 26, 28004

• Cavan Irish Pub – Av. Oporto, 86, 28019

• Beer Station Santo Domingo – Cuesta de Santo Domingo, 22, 28013