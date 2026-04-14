Nieves Rey, nueva directora general de Dircom

Con una sólida trayectoria en comunicación corporativa, Rey comenzó su carrera en Burson y ha desarrollado la mayor parte de su experiencia profesional en Ecoembes. En esta organización ha desempeñado durante los últimos 20 años el cargo de directora de Comunicación y Marketing. Como integrante de su Comité de Dirección, ha sido responsable de la estrategia global en ámbitos como comunicación corporativa, marketing, marca, gestión de crisis y educación ambiental, promoviendo iniciativas destacadas en sostenibilidad y movilización ciudadana.

Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un Máster en Comunicación Corporativa y Publicitaria. Además, ha ampliado su formación con programas de alta dirección en escuelas como The Valley Business School y San Telmo Business School. Su perfil profesional se caracteriza por una visión estratégica, capacidad analítica y un liderazgo orientado a resultados e impacto.

Rey asume la dirección general de Dircom en un momento de profunda transformación, con el objetivo de consolidar el posicionamiento de la asociación como referente en comunicación, asuntos corporativos y reputación en España, así como de generar un valor diferencial para sus socios. Para ello, trabajará junto al equipo de gestión en Madrid y las gerencias territoriales de las ocho delegaciones de Dircom en el país.

Joaquín Mouriz ha destacado que “Nieves es una profesional con una trayectoria contrastada, que conoce en profundidad la asociación y está plenamente alineada con los valores y objetivos de este mandato. Su incorporación marca el inicio de una etapa en la que afrontamos importantes retos con optimismo”.

Por su parte, Nieves Rey afronta esta nueva etapa “con enorme ilusión y convencida de que la comunicación desempeña hoy un papel clave en las organizaciones. Dircom es un espacio de encuentro que impulsa y defiende una comunicación cada vez más estratégica, ética y transformadora. Es un privilegio colaborar con profesionales a los que admiro y contribuir desde la Asociación a generar un impacto real en el sector y en la sociedad. Agradezco a la Junta Directiva y a su presidente la confianza depositada en mí para liderar este proyecto colectivo, que asumo con responsabilidad, energía y muchas ganas de construir esta nueva etapa juntos”.

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La nueva directora general dependerá de la Junta Directiva presidida por Joaquín Mouriz, director de Marca, Comunicación y Experiencia Cliente de BNP Paribas Personal Finance. En esta Junta también ejercen como vicepresidentes Sebastián Cebrián, Managing Director de VILLAFAÑE y director en ROMAN Reputation Management & Analytics; Doris Casares, Global Chief Corporate Affairs & Communications de MANGO; y Fernando Geijo, director global de Comunicación Externa de PROSEGUR. El comité ejecutivo se completa con Jorge Álvarez-Naveiro, director corporativo de Comunicación de ECOENER, como secretario general, y Mónica Escusa, profesional independiente, como tesorera.