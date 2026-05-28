IQOS x BRESH electriza Alicante con una experiencia inmersiva inspirada en Electric Purple

IQOS, el sistema de calentamiento de tabaco para usuarios adultos de productos con nicotina, y BRESH, un movimiento que conecta a miles de personas a través de la música, la alegría y la inclusión, hicieron vibrar Alicante con una experiencia única inspirada en el universo de IQOS ILUMA i Electric Purple, el nuevo color de la gama IQOS ILUMA i que representa energía, creatividad y expresión personal. La ciudad acogió IQOS x BRESH para da a conocer este nuevo color, reuniendo a cientos de asistentes en un evento donde música, diseño y entretenimiento se fusionaron para dar vida al universo Electric Purple.

El universo Electric Purple cobró vida en Alicante Desde la llegada al recinto, los invitados fueron recibidos por una experiencia inmersiva marcada por la estética púrpura característica de Electric Purple. Un gran arco LED inspirado en la icónica silueta de IQOS daba la bienvenida al espacio, acompañado de instalaciones lumínicas, pulseras LED sincronizadas y diferentes activaciones diseñadas para convertir cada momento en una experiencia compartida.

Los asistentes también pudieron disfrutar de un espacio de maquillaje y glitter purple inspirado en el universo visual de las fiestas BRESH, además de intervenciones creativas para personalizar dispositivos IQOS, una zona de tatuajes temporales en vivo con diseños exclusivos alineados con la estética Electric Purple y un sweet welcome de algodón de azúcar morado con petazeta “eléctrico”.

La noche estuvo protagonizada por la energía de BRESH, una de las fiestas más reconocidas internacionalmente, que transformó el espacio en un punto de encuentro para quienes viven la música y la creatividad como una forma de expresión. El evento contó con un potente despliegue audiovisual, una gran pantalla dinámica y una puesta en escena inmersiva donde la iluminación, el sonido y los visuales acompañaron cada momento.

Uno de los momentos más impactantes de la noche llegó con el gran “momento WOW”. El DJ activó una cuenta atrás inmersiva acompañada de un black out, captando la atención y participación del público al ritmo de la música y las pulseras LED sincronizadas. Además, los asistentes pudieron participar activamente en la experiencia eligiendo de forma colectiva la canción de cierre de la fiesta a través de un tótem interactivo situado junto a la cabina del DJ. Cuando la cuenta atrás llegó a cero, coincidiendo con la explosión del megatrón de BRESH, el espacio se llenó de confeti, elementos hinchables y una explosión musical que llevó la energía colectiva al máximo.

Alicante, una ciudad clave para el universo IQOS Con esta parada en Alicante, IQOS refuerza su apuesta por la ciudad como uno de los territorios estratégicos para la marca, apostando por experiencias culturales y de entretenimiento que conectan con una comunidad que busca vivir el momento de una forma diferente. La llegada de IQOS x BRESH a la ciudad marca además el inicio de nuevas propuestas y activaciones que IQOS seguirá impulsando próximamente en Alicante.

“Electric Purple representa una nueva forma de expresar energía y creatividad dentro del universo IQOS. Con IQOS x BRESH queremos seguir creando experiencias memorables que conecten con nuestra comunidad a través de la música, la cultura y el diseño, y Alicante es una ciudad clave dentro de esa apuesta de la marca por seguir acercando nuevas experiencias a su comunidad”, señala Alejandro Flores, director de Marketing de IQOS.

La colaboración entre IQOS* y BRESH continúa consolidándose como una alianza que va más allá de la música para convertirse en una plataforma de experiencias compartidas. Una unión natural entre dos universos que entienden la creatividad, la energía y la conexión cultural como formas de expresión, y que seguirá recorriendo distintas ciudades de España llevando el espíritu Electric Purple a nuevos espacios, momentos y comunidades.

Para más información, visita www.iqos.com o @iqos_esp .

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*IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a adultos.