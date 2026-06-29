IQOS celebra San Juan en Alicante con una agenda de experiencias en modo REMIX

Mascletás que hacen temblar el centro de la ciudad, tardes infinitas junto al mar, música al aire libre y noches que se alargan hasta la madrugada. Durante más de diez días, Alicante ha vuelto a vivir uno de los momentos más esperados de su calendario con unas Hogueras de San Juan que, una vez más, han transformado la ciudad en el gran escenario del verano mediterráneo.

Y IQOS, el sistema de calentamiento de tabaco para usuarios adultos de nicotina que impulsa un futuro libre de humo, se ha sumado por primera vez a la celebración con una programación especial integrada dentro del lanzamiento de su nueva Edición Limitada REMIX y su propuesta estival inspirada en la música, el movimiento y las nuevas formas de disfrutar cada momento. Alicante se ha convertido así en una de las primeras grandes paradas de una ruta que recorrerá algunos de los destinos, festivales y citas culturales más destacados del país.

Bajo el concepto "Alicante, es tu momento", IQOS ha estado en algunos de los instantes más representativos de las Hogueras, acompañando esos planes que definen el espíritu de las Hogueras: encuentros al aire libre, vistas privilegiadas, buena música y el Mediterráneo siempre como telón de fondo.

Para despedir las Hogueras, hoy el Mediterráneo regalará una de las estampas más memorables de la programación. Un paseo en barco al atardecer permitirá contemplar la costa alicantina desde una perspectiva única antes de disfrutar, ya de noche, del tradicional espectáculo de fuegos artificiales que pondrá el punto final a las fiestas desde la Summer Pop-Up de IQOS. Música, picoteo y vistas privilegiadas completarán una experiencia pensada para vivir uno de los momentos más emblemáticos del calendario local.

Desde el 18 hasta el 29 de junio, la marca ha desarrollado una agenda de experiencias para usuarios adultos que ha permitido vivir la fiesta desde diferentes perspectivas. La programación arrancó con las tradicionales mascletás, que pudieron seguirse desde un espacio privilegiado durante cuatro jornadas consecutivas, ofreciendo una manera única de disfrutar de uno de los rituales más esperados de las fiestas. Música en directo de la mano de DJs, una propuesta gastronómica especialmente diseñada para la ocasión y detalles exclusivos para los asistentes, completarán una experiencia pensada para celebrar el inicio del verano en pleno corazón de Alicante.

Balcón de IQOS en la Mascletá de San Juan, Alicante / Foto cedida por IQOS

Con la llegada de la noche, el protagonismo se traslada al Racó Volvo, uno de los puntos de encuentro imprescindibles de las Hogueras. Entre música, entretenimiento y un ambiente festivo que reunió a cientos de personas, los usuarios adultos de IQOS también han podido acceder a espacios exclusivos, como el palco VIP, desde los que vivir la semana grande alicantina.

El Puerto de Alicante ha sido otro de los grandes escenarios de esta primera participación de IQOS en las Hogueras alicantinas. Allí, la Summer Pop-Up de IQOS se ha transformado durante las fiestas con una ambientación especial inspirada en el universo REMIX, incorporando dinámicas, experiencias y propuestas especialmente diseñadas para disfrutar del verano frente al mar.

Entre las propuestas más destacadas, la noche de San Juan reunió a usuarios adultos de IQOS en una experiencia exclusiva que contó con servicio de catering y una animada charanga, creando un ambiente festivo y diferencial para disfrutar de una de las citas más señaladas de las Hogueras.

Racó Volvo en San Juan, Alicante / Foto cedida por IQOS

Además, el espacio permite descubrir la nueva edición limitada IQOS ILUMA i REMIX, una colección inspirada en la música, el movimiento y la energía de la temporada estival, que destaca por sus degradados dinámicos, reflejos holográficos y acabados metálicos. Disponible en toda la familia IQOS ILUMA i, la edición se completa con accesorios exclusivos diseñados para personalizar los dispositivos y trasladar al diseño la estética vibrante de los festivales, los destinos costeros y las noches de verano.

La participación de IQOS en las Hogueras de San Juan forma parte del plan de activaciones con la que la marca recorrerá este verano algunos de los destinos, festivales y celebraciones culturales más destacados del país. De este modo, Alicante ha ocupado un lugar especial dentro de esta propuesta al convertirse en el escenario de una de las primeras grandes citas estivales del calendario.

Con esta primera presencia en las Hogueras, IQOS* ha querido sumarse a una celebración profundamente arraigada en la identidad de Alicante, acompañando a la ciudad en esos momentos que marcan el comienzo de una nueva estación y que, año tras año, reúnen a miles de personas alrededor de la música, la cultura, el mar y la celebración compartida.

Para más información, visita www.iqos.com o @iqos_esp

*IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a adultos.