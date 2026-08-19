IQOS reúne a Malmö 040 y la música en una noche en Molí Jávea

Tras recorrer durante las últimas semanas algunos de los principales festivales, destinos y eventos del verano, IQOS, la marca para usuarios adultos de productos con nicotina eligió Molí Jávea como escenario de una de las grandes citas de su agenda estival, reuniendo el pasado 4 de agosto a cientos de asistentes en una noche protagonizada por la actuación del grupo Malmö 040.

La actuación formó parte de una cita organizada por IQOS en el espacio de ocio de la localidad alicantina. Durante la noche, la música compartió protagonismo con diferentes espacios y propuestas de entretenimiento dirigidos exclusivamente a público adulto.

Malmö 040, protagonista de la noche en Molí Jávea

La música fue el eje principal de una jornada en la que Malmö 040 llevó hasta Jávea parte de su repertorio ante el público congregado en Molí Jávea. La actuación se desarrolló dentro de la programación preparada para la noche por IQOS y se integró en la actividad estival de uno de los espacios vinculados a la oferta de ocio nocturno de la Costa Blanca.

La cita reunió a asistentes en torno a una programación centrada principalmente en la música en directo, dentro de una iniciativa de IQOS destinada a público adulto y desarrollada durante la temporada de verano.

Una banda en plena evolución

Para Malmö 040, la actuación llegó en un momento de intensa actividad para la banda. El grupo, formado en Barcelona y surgido de la amistad entre sus integrantes durante su etapa escolar, ha ido ampliando su presencia en el circuito musical durante los últimos años y tiene por delante nuevas actuaciones y conciertos.

Horas antes de subir al escenario, sus integrantes recordaban precisamente esa evolución: “En estos nueve años hemos recorrido un camino muy grande: empezamos siendo una banda del colegio y hoy estamos actuando en festivales, preparando conciertos en recintos como el Movistar Arena o el Sant Jordi Club”.

La actuación en Jávea se incorporó así a una etapa especialmente activa para el grupo, que durante los últimos años ha incrementado su presencia en salas, festivales y otros espacios de música en directo.

Música en directo durante el verano en Jávea

La cita organizada por IQOS en Molí Jávea se sumó a la actividad musical que durante los meses estivales acompaña a algunos de los principales destinos turísticos del litoral mediterráneo.

Jávea concentra durante el verano una amplia programación vinculada a la música, la cultura y el ocio, coincidiendo con uno de los periodos de mayor afluencia de visitantes a la localidad.

La actuación del 4 de agosto convirtió a Malmö 040 en protagonista de una de esas noches de música en directo, en plena temporada estival y a orillas del Mediterráneo.

*IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a adultos.