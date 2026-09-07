Los Altares 2016, de Marqués de Cáceres, reconocido como el mejor vino blanco de España en 2026

Los Altares 2016, elaborado por Bodegas Marqués de Cáceres, ha sido reconocido como Mejor Vino Blanco en los Premios Alimentos de España Mejores Vinos 2026, concedidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La distinción, publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado, sitúa a Los Altares 2016 como el mejor vino blanco de España de esta edición y reconoce la capacidad de Marqués de Cáceres para reinterpretar, desde una visión contemporánea, el legado de los grandes blancos de guarda de Rioja.

Elaborado a partir de viuras viejas y otras variedades blancas minoritarias procedentes de viñedos de altura, Los Altares nace de pequeñas parcelas con suelos arcillo-calcáreos y frecuentes vetas de caliza. Vendimiamos las uvas a mano en cajas a partir de una selección de las mejores parcelas de bajo rendimiento , esencia de este gran vino. Después del prensado de la uva entera, el mosto fermenta en barricas nuevas de roble francés, donde permanece entre 10 y 12 meses según cada parcela, antes de completar un afinado de cuatro meses en depósitos de hormigón y una prolongada crianza en botella. El punto final de elegancia se logra después de una prolongada crianza en botella. Por lo que este vino de guarda expresa con fidelidad la autenticidad y singularidad de Rioja, combinando profundidad, frescura, estructura y una extraordinaria riqueza de matices. Una gran intensidad y complejidad aromática en nariz , con notas de miel, frutas de hueso como el mirabel y el albaricoque, matices anisados, flores secas y un delicado fondo de madera noble. En boca expresa volumen, frescura y una acidez equilibrada, con un paso largo y sabroso en el que los recuerdos melosos se integran con los finos tostados del roble. El Ministerio ha destacado, además de la calidad del vino, la excelencia de la bodega, su presencia internacional en más de 140 países, su apuesta por la innovación enológica y su compromiso con la sostenibilidad.

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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Este reconocimiento consolida a Los Altares como una de las referencias más singulares de Marqués de Cáceres y confirma el potencial de los grandes blancos de Rioja para competir entre los vinos de guarda más prestigiosos de España.