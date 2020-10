Las nuevas restricciones adicionales contra la covid-19 en las localidades de Elche, Orihuela y Guadassuar entraron en vigor este sábado 17 de octubre. Las medidas estarán vigentes durante los próximos catorce días naturales y buscan frenar los contagios en estos municipios, donde se ha producido un incremento exponencial en la incidencia de esta enfermedad, muy superior al esperado, unido a la pérdida de trazabilidad de los casos.

A continuación recopilamos las principales medidas en las tres localidades:

Reuniones sociales o familiares

Se limita a 6 el número máximo de personas para reuniones sociales o familiares, tanto en espacios públicos como privados, excepto convivientes.

Velatorios

Se limita a 25 el máximo de personas en velatorios al aire libre, o 15 en espacios cerrados. La comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de fallecidos se restringe a un máximo de 15 personas.

Lugares de culto

La asistencia no podrá superar el 50 % del aforo. No se podrá cantar en ninguna celebración. En bodas, bautizos o comuniones, no se superará el 50 % del aforo.

Parques infantiles

Los parques infantiles quedan cerrados. Las zonas deportivas al aire libre no deben superar el 50 % del aforo. Los jardines y zonas de esparcimiento al aire libre permanecerán abiertos de 8 a 22 horas.

Locales comerciales y mercadillos

Se limita el aforo al 50 %. No permite permanecer en las zonas comunes y se cierran las zonas recreativas en los parques comerciales.

Hostelería y restaurantes

El consumo en el interior del local y en las terrazas no podrá superar el 50 % del aforo. Se consumirá siempre sentados en las mesas, sin poder usar las barras más que para recoger la consumición. Los grupos de mesas no podrán superar las 6 personas, con distancia interpersonal de 1,5 metros. Cerrarán a las 23 horas.

Hoteles

Las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos no podrán superar el 50 % de su aforo.

Cines

Los cines, teatros y auditorios podrán desarrollar su actividad con el público sentado y siempre que no se supere el 50 % del aforo autorizado en cada espacio cerrado.

Actividad deportiva no profesional

En el interior de las instalaciones no se podrá superar un 50 % del aforo, con un máximo de 30 personas. En el exterior: 50 % del aforo con un máximo de 100 participantes. No se permitirá el uso de vestuarios, duchas y fuentes. Las competiciones y eventos deportivos, sin público.

Locales de juego y apuestas

50 % de aforo y horario de cierre a las 23 horas.

Venta de alcohol

Se prohíbe entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente.

Centro de mayores y personas con discapacidad

Se suspenden las visitas a las residencias y las salidas, salvo las no demorables por criterio médico.