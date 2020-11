El Sindicat d'Estudiants del País Valencià reclama al Consell, ante la aparición de brotes en residencias universitarias y en centros educativos, que "cancele y paralice" la activad lectiva durante "al menos quince días".

Así lo ha declarado el coordinador de este sindicato, Carlos Naranjo, en declaraciones a Europa Press, en las que ha considerado que, tras la aparición de brotes de covid-19 en residencias universitarias, cabe el cese de la actividad lectiva para "hacer frente a esta situación crítica".

En este sentido, Naranjo ha señalado que las residencias universitarias "no son particularmente peligrosas", ya que considera que es "mucho más peligroso" que no se hayan implementado "medios serios" en estas instalaciones para "garantizar" un verdadero control de la pandemia.

"Desde el sindicato pedimos que sea una paralización de la actividad lectiva porque no nos sirven las clases online, ya que en verdad no es una alternativa porque no nos garantizan el derecho a la educación pública", ha asegurado el coordinador de este sindicato estudiantil.

Por ello, se han planteado que esta cancelación de las clases lectivas se aplique de forma inmediata y durante dos semanas, puesto que creen que los protocolos hasta el momento "son intenciones" y que son "necesarios" más seguimientos a los contactos directos de casos positivos en las aulas.

Asimismo, Naranjo se ha mostrado partidario a que en todos los centros de estudios se puedan realizar pruebas diagnósticas del virus para que haya "medidas serias" y "atajar esta situación para que no vayamos hacia una tercera ola de contagios".