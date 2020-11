Los bares y restaurantes de la Comunidad Valenciana no podrán superar un tercio de su aforo en el interior y en las terrazas no se podrá ocupar más del 50% de las mesas. Así se recoge en una resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de este viernes. Asimismo, en los centros comerciales se limita a un 50% el aforo en cada una de sus tiendas y los clientes no podrán estar en zonas comunes.

Velatorios, entierros y celebraciones

La resolución también contempla medidas restrictivas para velatorios y entierros, que no podrán superar las 25 personas al aire libre y las 15 en interior. Las ceremonias no religiosas no podrán sobrepasar las 25 personas al aire libre o 15 en espacios cerrados y las posteriores celebraciones en restaurantes también tendrán esas mismas limitaciones.

Comercio y mercadillos

El comercio minorista reducirá su aforo a un tercio. Los mercadillos podrán instalar la mitad de sus puestos.

Nuevas restricciones

Las medidas, entre las que también se encuentra el cierre perimetral de Elda y Petrer, entrarán en vigor a las 00 horas del 7 de noviembre, es decir, en la madrugada del viernes al sábado, y se prolongarán hasta el 9 de diciembre.