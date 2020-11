El nuevo año traerá consigo a España las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus. Hoy se conocerán más detalles del plan de vacunación diseñado por el Gobierno después de que sea aprobado por el Consejo de Ministros y desde la Conselleria de Sanidad afirman que mañana se constituirá el grupo de trabajo que en la Comunidad Valenciana va a diseñar la logística para hacer llegar la vacuna a todos los pacientes.

Por el momento, y a falta del plan nacional de vacunación, ya se han avanzado algunos detalles, como que los centros de salud serán los puntos donde se administren las dosis a la población. Experiencia no les falta en la vacunación masiva de población gracias a las campañas que se hacen cada año frente a la gripe y en la vacunación de los niños. Por eso, médicos y enfermeros tienen muy claras las medidas que hay que tomar para evitar problemas como el desabastecimiento de vacunas de la gripe de este año o las dificultades que ha habido a la hora de citar a los pacientes con las centralitas de los centros de salud colapsadas debido a la pandemia.

«Se tendría que estar trabajando ya en una aplicación para que los pacientes puedan pedir cita para vacunarse para que no se repitan los problemas de este año», señala Javier Blanquer, vocal de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. También es importante evitar el hacinamiento de pacientes, dado que aún hay un gran riesgo de contagio. «Hay que planear centros de vacunación alternativos, ya que hay centros de salud en los que no se puede garantizar el doble circuito de enfermos covid y no covid y hay que evitar a toda costa que haya mucha aglomeración de pacientes».

Respecto a la planificación para evitar desabastecimiento de vacunas, Blanquer señala que ésta es tarea de las direcciones de los departamentos de salud. «Son ellos los que deben calcular las dosis exactas que necesitan para comunicárselo a Salud Pública, que es la que luego las hace llegar a los centros de salud». Una tarea, «que no debería ser difícil, ya que las gerencias de los hospitales saben qué dosis van a necesitar porque conocen el número de pacientes de riesgo que atienden».

Previsiblemente las primeras vacunas que van a llegar necesitan guardarse a -80 grados, por lo que es importante disponer de recursos materiales. «A muchos mayores les vamos a vacunar en sus casas, ¿está previsto cómo llevaremos esas vacunas a los domicilios?», se pregunta Blanquer. Junto a los medios materiales, los humanos. Tanto la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria como el Sindicato de Enfermería, Satse, piden un refuerzo en las plantillas de médicos y enfermeros. «Es importante que la vacunación frente al covid se haga sin dejar de lado otras funciones que estamos haciendo ahora, como la atención al paciente crónico», afirma Blanquer, para quien es importante no solo reforzar las plantillas de médicos y enfermeros, «sino también la de auxiliares y celadores, ya que todos tienen su papel importante a la hora de organizar una campaña de vacunación».

Actualmente los centros de salud se encuentran en plena campaña de vacunación de la gripe, «algo que hemos hecho sin refuerzos, sobrecargando aún más a los profesionales que están ya agotados después de tantos meses de pandemia, así que esperamos que la situación no se repita, aunque es complicado porque ahora mismo las bolsas de empleo están agotadas», explica Francisco Martínez, el responsable autonómico de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del sindicato Satse.

La campaña de vacunación de este año está cumpliendo con las expectativas iniciales que en un principio se marcó la Conselleria de Sanidad. Y es que, a falta de más de dos meses para que finalice la campaña, ya se han vacunado un 25% más de personas en la provincia que en toda la campaña del año pasado. Según los datos de la Conselleria de Sanidad, en la provincia de Alicante ya se han protegido 364.053 personas frente a las 291.818 que se vacunaron durante toda la campaña del año anterior. El objetivo de la Conselleria de Sanidad es que a finales de enero esté vacunado el 75% de las personas de riesgo y los sanitarios.

A falta de que se conozcan más detalles de cómo será la vacunación frente al covid, el Gobierno ya ha adelantado cuáles serán los primeros grupos en recibir el medicamento. Se trata del personal sanitario, los ancianos que viven en residencias geriátricas y los trabajadores de estos centros. En la provincia serían unas 30.000 las personas que forman parte de alguno de estos colectivos, para las que harían falta unas 60.000 dosis, teniendo en cuenta que algunas de estas vacunas necesitan de dos dosis.

Preguntado por la llegada a nuestro país de las primeras vacunas, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, señaló ayer que «ya se ve la luz al final del túnel». «Hay tres vacunas encima de la mesa con alto nivel de probabilidad de ser eficaces. En unos meses empezaremos a vencer definitivamente a la pandemia. Para ello no hay que bajar la guardia ahora porque seguimos en pandemia y cada día mueren personas y se destrozan familias». Además, el presidente ha calificado como «una buena noticia» que el Gobierno central impulse una estrategia común de vacunación en todo el país.