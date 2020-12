Cerrar ahora el puño para no tener una «cuesta de enero pandémica». Es la máxima que van a aplicar los responsables de la Generalitat Valenciana para los próximos días festivos de Navidad, conscientes de que abrir mucho la mano en cuanto a medidas se refiere se traduciría, más pronto que tarde en una tercera ola, algo no deseable cuando ni siquiera se ha salido todavía de lo peor de la segunda. Las medidas en sí aún deben ser pactadas —el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció ayer que se haría en los próximos días en una comisión interdepartamental— pero, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ya se tienen los mimbres sobre los que trabajar.

Y, aunque sin detalles, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ya anunció, en una entrevista en la noche del pasado miércoles en la Cadena Ser, que la intención es trabajar sobre lo pactado pero siendo «más estrictos». Los acuerdos nacionales del consejo están para cumplirlos pero nada impide a las comunidades ir más allá a la hora de ser más restrictivos. «Las comunidades autónomas tenemos una franja para aliviar o endurecer, vamos a ser muy estrictos y vamos a endurecer alguna de ellas», aseguró Barceló.

El Consell tiene poco margen pero, según fuentes cercanas a Sanidad, se estaría planteando extender el cierre perimetral más allá del 9 de diciembre y no solo para Navidad, así como mantener las propuestas que Sanidad llevó al consejo: permitir los viajes entre autonomías para reunirse con familiares y allegados solo en los días señalados del 24, 25 y 31 de diciembre y el 1, 5 y 6 de enero y no durante todo el periodo del 23 al 6 de enero como marca de forma general el acuerdo del interterritorial. De igual forma, Barceló parece apostar por mantener el toque de queda en fechas señaladas a la 1 de la madrugada y no a la 1.30 como permite el documento final del CISNS. Sin tocar nada de lo pactado, se mantendría «desde luego la limitación de seis personas para reuniones sociales», según ha asegurado Barceló y un máximo de 10 para familiares y allegados en las fechas señaladas del 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero.

Reyes se queda fuera

Con todo, y tal como reconoció la consellera, a la reunión del consejo se fue con el ánimo de llegar a acuerdos y en algunas cuestiones todas las regiones habían tenido que «ceder». En lo que respecto a los valencianos, esto supondrá olvidarse de las excepciones planteadas para la noche y el día de Reyes, el 5 y 6 de enero. La Comunidad Valenciana había planteado que también se tuvieran en cuenta para permitir en eso dos días las reuniones de 10 familiares, la movilidad entre regiones y alargar el toque de queda, pero esta posibilidad queda fuera del acuerdo nacional.

Aforos

En la reunión de la comisión interdepartamental anunciada por Puig se tratará también qué hacer con las medidas de restricción de aforos en comercios, hostelería y actividades culturales, que están en vigor desde el 6 de noviembre. Al respecto, según fuentes cercanas al Consell, es de prever que a partir del día 9 de diciembre las medidas se mantengan tal como están ahora aunque sí se deberá revisar la prohibición de permitir público en los enfrentamientos del fútbol base, algo a lo que se comprometió la consellera.

Con todo, tanto Barceló como Puig están insistiendo en pedir «prudencia» y «responsabilidad social», ya que parte de las medidas, como las de reuniones familiares o de movilidad territorial, van a ser de difícil control por parte de las autoridades. «A pesar de que en algunos momentos pueda haber excepcionalmente reuniones más allá de 6 personas, la norma general continúa vigente y hay que limitar al máximo los desplazamientos» porque «este mes es decisivo», aseguró ayer el president Puig.