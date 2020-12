El Consell acordó ayer flexibilizar el toque de queda en la Comunidad Valenciana los días 24, 25 y 31 de diciembre, con tope horario hasta la 1.30 horas. Para el resto de días se mantiene la medianoche como hasta ahora. Además, la Generalitat amplía el confinamiento perimetral de la Comunidad Valenciana hasta el 15 de enero.

La comisión interdepartamental del Consell reunida ayer acordó también mantener la limitación a seis personas en reuniones sociales pero eleva hasta 10 el tope en encuentros familiares los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre y 1 de enero. En estos encuentros familiares se recomienda no superar dos grupos de convivencia.

El Consell incluye el segundo día de Navidad, tradicionalmente festivo en la Comunidad Valenciana y con celebraciones familiares, entre los días en los que rebaja las restricciones por la covid.

Además, el horario de cierre de los establecimientos de restauración y hostelería del 24 al 26 y el 31 de diciembre es la 1.00 horas, sin que puedan aceptar pedidos a partir de las 0.30 horas.

Ferias y atracciones con aforo

La ocupación de las mesas se mantendrá como hasta ahora en un número máximo de 6 personas, excepto las formadas por familiares o allegados que podrá ser de un máximo de 10 por mesa o agrupaciones de mesas.

Como novedad, los centros feriales y parques de atracciones pueden abrir al público hasta el límite de aforo del 50% tanto en instalaciones cerradas como al aire libre. Se incluyen parques temáticos, zoológico o acuarios. Como hasta ahora, los jardines y zonas de esparcimiento al aire libre permanecerán abiertos de 7 a 23 horas. Es novedad también que se puedan realizar actividades en el medio natural en grupos de hasta 30 personas como máximo.

Además, el Consell mantiene el aforo del 30% en piscinas cerradas pero, como novedad, se podrá hacer uso de los vestuarios, aunque no existirá disponibilidad de usar las duchas ni fuentes de agua. Entre las medidas relativas a mercados de venta no sedentaria o mercadillos se mantiene el aforo del 50% de puestos y se introduce la alternativa de no limitar los puestos pero sí el aforo de visitantes en un 50 por ciento.

Cabalgatas permitidas pero sin movilidad ni aglomeraciones

El Consell llama a los ciudadanos a seguirlas solo desde balcones o accesos a los domicilios

El Gobierno valenciano anunció ayer que se permiten las cabalgatas de Reyes pero sin movilidad ni aglomeraciones. Con todo, el Consell autoriza la salida de cabalgatas de Reyes a bordo de vehículos de transporte pero se recomienda que quienes asistan las vean desde balcones o accesos a los domicilios. Las cabalgatas tendrán que ser estáticas y sin movilidad aunque en los casos en los que se decida que pueden moverse por las calles se deberá pedir a la ciudadanía que use los mencionados balcones o bajos, lo que dificultará que puedan seguirlas las personas que no vivan en el recorrido de la comitiva.

Los ayuntamientos deberán controlar el acceso a las cabalgatas estáticas, garantizando siempre el cumplimiento de todas las normas de higiene, uso de mascarilla, distancia de seguridad interpersonal, nivel de aforo y medidas de prevención. En todo caso, se autoriza a que los Reyes Magos puedan realizar un recorrido en los pueblos y ciudades a bordo de vehículos de transporte. Pero en cambio no se permiten las carreras populares típicas de las fiestas navideñas, las conocidas San Silvestre.

Flexibilidad pero con control

Según dijo ayer el presidente Puig la situación epidemiológica actual aconseja prorrogar las restricciones para tratar de frenar los contagios, pero estableciendo cierta flexibilidad en algunas de ellas con motivo de las celebraciones navideñas.

Puig reclamó prudencia y madurez para tener unas Navidades diferentes y «con alegría responsable», en la comparecencia junto a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, tras la reunión de la comisión interdepartamental que consensuó las medidas de control que se adoptan hasta el 15 de enero y que rigen durante las fiestas.

Puig dijo que un mes y medio después de las medidas acordadas en octubre con el cierre perimetral, la situación es esperanzadora y ve un cambio de tendencia pero prevé meses críticos en diciembre y enero por el frío, la gripe y el contacto social.