La distribución de los cerca de 500.000 euros que la Conselleria de Sanidad va a destinar a pagar a los sanitarios por la lucha frente al covid está levantando ampollas en hospitales y centros de salud. Para empezar, Sanidad ha dejado en manos de los gerentes de los distintos departamentos sanitarios la decisión de determinar a qué profesionales se les abona este dinero. Una compensación que además, y como se recoge en un acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, solo servirá para gratificar a los profesionales que han estado directamente implicados con el covid. Ahí es donde han empezado los agravios y donde se está generando mayor malestar.

«Hay médicos de especialidades no relacionadas directamente con el coronavirus que se ofrecieron para echar una mano en el hotel medicalizado y a quienes no se les va a pagar», pone como ejemplo Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico en la Comunidad Valenciana. En algunos departamentos, según ha podido saber este periódico, las matronas también se han quejado porque se les dejado fuera de esta gratificación pese a que no han dejado de ver embarazadas en toda la pandemia.

Desde el Sindicato de Enfermería Satse, su secretaria de organización, Mari Carmen Flores, también pone ejemplos de situaciones concretas en las que a su juicio se está produciendo un agravio. «Al hospital de San Vicente lo dejan fuera, pese a que durante todo el confinamiento la gente fue a trabajar y hay enfermeras de plantas de Medicina Interna a las que se les ha dicho que no la van a cobrar, pese a que al principio atendieron a pacientes covid sin saber que lo eran». Flores recuerda que el colectivo de Enfermería «ha sido el más afectado por los contagios entre el personal sanitario y para colmo han decidido gratificar a los gestores».

Desde el Colegio de Enfermería tacharon ayer de «situación injusta dejar de lado a una gran cantidad de profesionales sanitarios sin cuyo trabajo, esfuerzo y dedicación no hubiera sido posible el funcionamiento del sistema sanitario». Esta entidad cree que lo más justo es que este dinero se distribuyera entre todos los profesionales. «Compartimentar de esta forma la asistencia sanitaria es no querer reconocer que el funcionamiento de una parte es imposible sin el apoyo de la otra aunque estuviese en labores distintas».

Por último Víctor Pedrera tacha además de «irrisoria» la cantidad que se va a abonar a los médicos por día trabajo durante la pandemia, y que asciende a diez euros. «Es una propina», sostiene Pedrera.