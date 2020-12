El Gobierno se sumó ayer al conjunto de países de la UE que han prohibido o limitado los vuelos con el Reino Unido tras la aparición de una contagiosa cepa del coronavirus, y desde hoy los enlaces entre el aeropuerto de Alicante-Elche y el Reino Unido están limitado a los españoles que se muevan entre España y Gran Bretaña y a los británicos que cuentan con residencia, 70.000 en la provincia, que pueden volar sin problemas siempre que acrediten una prueba PCR negativa realizada con 72 horas de antelación. Ayer, 22 vuelos entre llegadas y salidas y hoy sigue habiendo programados otros tanto vuelos a destinos clásicos con Londres, Liverpool y Manchester. El movimiento turístico convencional está prácticamente cerrado, por lo que la incidencia, ahora mismo, es menor en una Costa Blanca que tiene el 80% de los hoteles cerrados y no esperaba ya a los primeros turistas británicos convencionales hasta finales del próximo mes de febrero, cuando está previsto el regreso de la compañía Jet2com, propiedad del turoperador Jetholidays, que movía hasta 2019 cerca de 800.000 turistas al año y es clave para los hoteles.

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia han ido anunciando sus vetos, con distintas duraciones. En los Países Bajos hasta el 1 de enero, y en Francia, de momento durante 48 horas. España ha optado por un «mix». Suspendo los vuelos pero no totalmente, y tampoco fijo el horizonte temporal. Ahora habrá que ver cómo reaccionan la compañías que operan en el aeropuerto de Alicante-Elche, justo ahora que habían incrementado su programación.

Desde el 23 de noviembre, España exige a los viajeros de países considerados de riesgo, los que tienen una incidencia acumulada superior a 150 casos por 100.000 habitantes en 14 días, una PCR negativa efectuada 72 horas antes del vuelo, con multas desde los 3.000 euros si no se dispone de ella. El Reino Unido está incluido en el último listado.

La decisión se ha tomado de forma concertada con Portugal. «Tras la reunión del mecanismo de crisis de la UE, que ayer analizó los efectos de la nueva cepa del coronavirus detectada en el Reino Unido y pidió que se eviten los viajes no esenciales. El Gobierno ha decidido suspender desde mañana las entradas en territorio español de ciudadanos procedentes del Reino Unido, salvo nacionales españoles o residentes en España», según anunció la Moncloa. «La medida se toma después de que se haya expuesto en Bruselas la necesidad de tomar medidas coordinadas, tal y como reclamó ayer España. La decisión supondrá también un reforzamiento de los controles en el paso fronterizo de Gibraltar». Boris Johnson confirmó que se ha detectado la nueva variante del coronavirus en el Peñón, donde las restricciones también se han endurecido tras el repunte de contagios durante la última semana.

Según datos del Patronato Provincial de Turismo, el aeropuerto tiene previsto atender este mes de diciembre a 44.974 pasajeros británicos que, pese a la crisis del covid y la drástica reducción de las operaciones de compañías aéreas con Jet2.con, que no ha vuelto a operar desde agosto, siguen siendo mayoritarios. Tras ellos, los españoles (32.404), Países Bajos (14.775), Bélgica (13.958), Alemania (10.214), Suecia (7.074), Irlanda (2.079), Polonia (1.850), Austria (1.440) y Portugal (996). Cifras esperanzadoras pero que no pueden ocultar, la gran de crisis por la que atraviesa el sector turístico y el propio aeropuerto que ha vuelto a los números de tráfico de los años 80. La propia directora, Laura Navarro, apuntaba la semana pasada en un foro organizado por el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, que la recuperación del tráfico va a estar directamente relacionada con los avances en el control de la pandemia y, por supuesto, la generalización de las vacunas, lo que permitirá viajar ya con toda seguridad. Con todo no se espera que el aeropuerto recupere los niveles de tráfico de 2019 hasta el verano de 2022, siendo 2021 un año de transición. El pasado noviembre la terminal atendió a 112.618 pasajeros, un 85% menos que en el mismo mes de 2019.

Transporte de mercancías

Por otro lado, el cierre al tráfico por parte de Francia atrapa a 6.000 camiones en los alrededores de Dover. Entre los camiones atrapados se encuentran muchos de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante con frutas y verduras frescas de las que se abastece Gran Bretaña.

Puig insta a los operadores aéreos a hacer respetar el cierre perimetral

Envía cartas a las líneas para que informen a sus clientes y a Marlaska para mantener el territorio cerrado

El territorio valenciano se blinda estas Navidades, no solo por tierra, sino también por vía área, para evitar la transmisión del virus entre comunidades. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, remitió ayer cartas dirigidas a los responsables de los operadores aéreos que trabajan con los aeropuertos valencianos para hacer cumplir el cierre perimetral del territorio valenciano con el fin de «proteger la salud de las personas». Asimismo, se dirigió al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitando su «cooperación» para que se intensifiquen los controles, no solo en las carreteras, como ya se está haciendo con dispositivos diarios de la Guardia en los principales puntos de entrada y salida de la Comunitat, sino también en los aeropuertos de las tres provincias valencianas.

En la misiva remitida por el jefe del Consell, Puig se dirige a los responsables de las compañías aéreas con vuelos con destino a los aeropuertos de Manises en València o el Altet en Alicante y les pide que transmitan entre sus clientes, en origen, el contenido de las restricciones del Decreto 20/2020 para que personas que no tengan una causa justificada, y por lo tanto esté restringida su entrada en la Comunitat, no tomen ningún vuelo.

Puig recuerda que los valencianos son «una sociedad acogedora», pero recalca que han tenido que tomar estas «medidas necesarias» para frenar la transmisión del virus y pide ahora a las compañías áreas y a todos los ciudadanos «un esfuerzo extra». Solo podrán entrar en la Comunitat los pasajeros que sean residentes, por motivos profesionales o causa justificada.

La operación blindaje de fronteras se reforzó ayer con controles de la Guardia Civil en turnos de mañana, tarde y noche en las principales carreteras que conectan con otras comunidades autónomas limítrofes; Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña. El incremento de efectivos era visible en puntos como Font de la Figuera (en la A-35).