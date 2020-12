Prudentes, que no alarmados. Así se muestran los científicos de la Comunidad Valenciana tras conocer este fin de semana la noticia de una nueva mutación del coronavirus detectada en Inglaterra y que en principio estaría relacionada con una mayor capacidad del virus para transmitirse. Aunque no creen que esta mutación pueda afectar a las vacunas que ya han comenzado a distribuirse, los expertos creen que lo más prudente es redoblar las medidas de aislamiento con el Reino Unido para tratar de frenar los contagios, al tiempo que no descartan que esta cepa circule ya por la Comunidad Valenciana.

Lo que más ha sorprendido a los investigadores de esta nueva variante del SARS-Cov-2 es que «presenta muchas mutaciones respecto a las otras variantes, hay 17 y eso es muy llamativo y, además, aparecen de golpe», explica Fernando González Candelas, catedrático de Genética e investigador de del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas de la Universitat de València y de Fisabio.

González Candela, cuyo equipo de obtuvo el primer genoma completo del SARS-Cov-2 en España, confirmó ayer que esta nueva variante, si bien está asociada a una mayor transmisibilidad del covid, «no hay evidencias de que provoque un empeoramiento ni de que se asocie a una mayor letalidad». De ahí que el investigador haga un llamamiento a la tranquilidad ante esta nueva variante. «No creo que tenga que ser motivo de preocupación excesiva para la población».

Al investigador valenciano Iñaki Comas, también le llama la atención que esta nueva mutación haya conseguido imponerse sobre otras que están en circulación. El equipo de Comas, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Biomedicina de València, descubrió que la variante predominante en esta segunda ola de la pandemia había tenido su origen en verano en España, en concreto en la zona de Aragón, y desde allí se había dispersado rápidamente por Europa. «En verano veníamos del confinamiento, con un descenso notable del virus en circulación, por lo que era más lógico que esta nueva variante se impusiera. Ahora es más complicado porque está en competencia con otras». Comas ya ha solicitado muestras de pacientes de las últimas semanas para ver si esta nueva variante detectada en Inglaterra ya está circulando en nuestra zona. «Es algo que podría pasar por el gran volumen de pasajeros que hay entre España y Reino Unido».

Mientras Inglaterra no dé más detalles , los expertos creen que lo más prudente es tomar medidas que eviten un aumento de los casos,. «Lo mejor es cerrar por prudencia hasta que se sepa exactamente qué está pasando con esta variante y aunque haya muchas posibilidades de que esté en otros países», sostiene Comas, quien añade que cerrar evita que lleguen más casos. Con el virus circulando desde hace semanas, González Candelas cree que las medidas en cuanto al cierre de fronteras con Reino Unido llegan tarde, «aunque más vale tarde que nunca». Cree el investigador que el esfuerzo se tiene que centrar ahora en las medidas internas para contener su extensión.

Respecto a los efectos de la mutación sobre las vacunas, llamada a la tranquilidad. «Unas pocas mutaciones no deberían afectar a la eficacia de la vacuna», señala Comas, quien recuerda además que las vacunas se pueden actualizar para ir adaptándose a estos cambios en el virus y mantener su eficacia. «Lo hacemos cada año con la gripe». Además, añade el investigador, «vacunas como la de Moderna o la de Pfizer son muy fáciles de modificar. Lo importante es tener un arsenal de vacunas con diferentes mecanismos, para que si algún a pierde eficacia, tener otras en la recámara».

El responsable de Microbiología de Microbiología del Hospital General de Alicante, Juan Carlos Rodríguez, recuerda también que las mutaciones en los virus «son completamente normales». Cambios que se producen conforme el virus se va replicando, como errores que se cometen cuando se transcribe un texto. «La mayoría no tienen importancia, son pequeños cambios y el virus actúa igual. Sólo de vez en cuando, por azar, algunas mutaciones pueden ser beneficiosas para el virus, como es este caso que se transmite mejor, pero es algo normal».

La mejor herramienta para frenar el virus

No parece que la nueva variante del covid vaya afectar a las vacunas. Por eso es importante seguir lanzando mensajes a la población para que confíe en estos medicamentos. «La vacuna es la única herramienta que nos va a sacar de esto. Si queremos llevar una vida normal y viajar, esta es la única manera», señala Juan Carlos Rodríguez, responsable del servicio de Microbiología del Hospital General de Alicante. Los retrovirales, recuerda Rodríguez, «apenas han demostrado su eficacia para combatir los virus. Son las vacunas las herramientas más eficaces».