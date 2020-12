Aunque con cuentagotas, poco a poco se van conociendo nuevos detalles de la campaña de vacunación contra el virus SARS-Cov-2 responsable del covid, que el domingo arrancará de manera simultánea en toda España.

En la Comunidad Valenciana, la Conselleria de Sanidad ha decidido comenzar a vacunar a los trabajadores y ancianos de aquellas residencias que no han tenido casos de coronavirus en toda la pandemia o que llevan 90 días libres del virus. De esta manera, según han confirmado fuentes de Sanidad, se puede dejar vacunada de golpe a toda la residencia y no es necesario volver posteriormente a inmunizar a los ancianos o trabajadores que estén enfermos o en periodo de cuarentena, ya que en estos casos no se puede aplicar la vacuna. En cuanto al plazo de 90 días, desde el departamento de Ana Barceló precisaron ayer que este es el periodo que se estima duran los anticuerpos generados frente al covid.

Desde la Conselleria de Igualdad explicaron ayer que en estos momentos se están elaborando los listados para saber qué centros van a ser los primeros en recibir las dosis de vacunas y que en una primera tanda no se incluirán los centros dedicados a grandes dependientes.

Según las prioridades marcadas por el Ministerio de Sanidad, una primera fase se va a vacunar a los ancianos de residencias geriátricas y a los trabajadores de estos centros. Después a los sanitarios que están trabajando en primera línea contra el covid, como es el caso del personal de los equipos covid, los de Urgencias, Unidades de Cuidados Intensivos o personal de las ambulancias. Tras estos grupos más vulnerables, y en función de las vacunas que lleguen, se protegerá al resto del personal de hospitales y centros de salud. Por último, según el protocolo del Ministerio de Sanidad, en esta primera fase se protegerá a los grandes dependientes que están en sus domicilios.

La gran duda ahora es saber finalmente cuántas dosis llegarán a la Comunidad Valenciana y cuándo. Preguntas que a lo mejor quedan resueltas hoy, en el transcurso de la reunión del Consejo Interterritorial, que reúne a Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas.

Mientras se van concretando más detalles, en las residencias de ancianos se siguen recogiendo los consentimientos de residentes o de sus familiares, en caso de aquellos ancianos incapacitados, para recibir la vacuna frente al coronavirus. El Ministerio de Sanidad ya ha señalado que, aunque la vacuna es voluntaria, se registrarán aquellos casos de rechazo a la vacunación «con el objetivo de conocer los motivos de reticencia en diferentes grupos de población».

En la provincia de Alicante, Sanidad ha adquirido un ultracongelador que, unido a los que ya hay en hospitales y otras instalaciones sanitarias, podrán almacenar cerca de 190.000 dosis para proteger a 95.000 personas, ya que cada paciente recibirá dos pinchazos con 20 días separación. La capacidad de almacenamiento en las tres provincias es de 600.000 dosis. La primera vacuna en llegar a nuestro país será la de Pfizer, que se puede conservar durante seis meses a menos 80 grados, cinco días a temperaturas entre 2 y 5 grados y seis horas desde su reconstrucción con suero fisiológico.

El CSIF critica la falta de información

El sindicato CSIF ha urgido a Conselleria de Sanidad a que explique la logística y los protocolos que ha establecido para la vacunación contra el covid. La central sindical lamenta que «a escasos días del inicio no han comunicado un solo detalle». El CSIF ha recalcado que tanto trabajadores como usuarios requieren de «información clara y rápida». «El factor tiempo resulta fundamental, al igual que la organización y coordinación de los equipos para la administración de la vacuna». El sindicato CSIF considera fundamental una planificación, de manera que exista una dotación suficiente de profesionales sanitarios para la administración de la vacuna y un espacio acondicionado específicamente en centros para su recepción y almacenamiento.