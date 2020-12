La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha afirmado hoy que el PPCV “seguirá pensando en lo mejor para los valencianos y tendiendo la mano para hacer frente a la pandemia”.

Bonig ha valorado el mensaje de fin de año del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, asegurando que “ha sido un año en el que nos ha marcado el covid" y "coincidiendo con el president en que lo mejor de este año ha sido la madurez de la sociedad valenciana". Así, la presidenta del PPCV ha agradecido “a todos los valencianos que han seguido las recomendaciones ante la pandemia, a todo el personal sanitario, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han trabajado y velado por el bienestar de todos y al personal de servicios esenciales”. Bonig ha hecho un llamamiento a la prudencia en la entrada del año y ha mandado un mensaje de ánimo a los familiares de víctimas del covid y a quienes están peleando por dejar atrás la enfermedad.

“Lo que no puedo compartir son los anuncios que siempre hace Puig, porque el pueblo valenciano no puede vivir de anuncios, necesita realidades”, ha indicado. Al respecto, la presidenta del PPCV ha señalado que el jefe del Consell anuncia una inversión europea “que depende de si se aprueba en Europa, y si no llega ese dinero esa inversión quedará en el aire”.

“Hoy le vuelvo a decir a todos los valencianos que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana está a su lado, que es responsable y que vuelve a tender la mano. El president habla de pactos, oportunidades y consensos, pero rechaza todo lo que propone el PPCV. No importa, nosotros seguiremos pensando en lo mejor para los valencianos y seguiremos tendiendo la mano”, ha recalcado Bonig.

La dirigente popular ha indicado que desde el PPCV quieren “una educación en libertad, destinar el dinero de chiringuitos y asesores a reactivar la economía, resolver el problema de los MIR, reforzar la Atención Primaria y hacer un plan urgente de coordinación con los 24 departamentos de salud que cuente con la sanidad pública y también la privada, porque todo los recursos deben ir destinados a hacer frente a la pandemia”.

Por último, Bonig ha lanzado un mensaje ante el inicio de 2021, deseando lo mejor a los valencianos y que sea un año “de vida y esperanza”.