El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha dirigido este mediodía a todos los ciudadanos de la Comunidad desde la Nau de la Universitat de València “para despedir el año más difícil de nuestras vidas” y dar la bienvenida a un 2021 que representa un nuevo tiempo de “esperanza”.

El escenario escogido por el jefe del Consell para mandar su mensaje de fin de año no es casual ya que, tal y como ha destacado al inicio del discurso, representa “la ciencia, la educación y Europa”. “Este es el templo de la ciencia que nos ha traído la vacuna, la cuna de la educación que propicia la igualdad, y la casa presidida por Lluís Vives, el precursor de esa Europa unida que ha de impulsarnos a un Nuevo Renacimiento”, ha recordado Puig en el arranque de su alocución.

“Hoy acaba un año que nos ha llevado al límite. Tantos muertos, tantos enfermos, tanta tristeza… Quiero compartir todo mi afecto y un sentido abrazo con las 2.800 familias valencianas que han perdido a un ser querido. Siempre los recordaremos. Nunca los olvidaremos.

También doy ánimos a quienes estáis en el hospital luchando por recuperaros. Vuestra salud es lo que más nos preocupa ahora mismo”, ha rememorado el presidente de la Generalitat entre la rabia y la tristeza, incidiendo también que “esta pandemia nos ha privado de la salud, de la familia, del trabajo, y –a veces– de las libertades”.

En este contexto, Puig ha querido destacar que “este tiempo excepcional también ha visibilizado 3 grandes fortalezas”. En primer lugar, el presidente ha ensalzado “que tenemos unos servidores públicos en los hospitales, en los centros de salud, en las residencias, en los cuerpos de seguridad y en las aulas que han arriesgado la vida por personas desconocidas, y que han enaltecido nuestro modelo social de bienestar”. A continuación, Puig ha puesto en valor el hecho de contar “con un gran tejido de empresas, de cooperativas, de autónomos, de trabajadores y de trabajadoras plenamente comprometidos con la prosperidad”, haciendo hincapié finalmente en que “el pueblo valenciano no es como lo pintaban cuatro tópicos falsos, sino que ha demostrado ser un pueblo inmensamente fuerte, prudente y convencido”. “Hemos deshecho el estereotipo del ‘meninfotisme’ practicando el mejor ‘patriotismo’: el patriotismo de los valores, del civismo y de la responsabilidad”.

Ante esta situación, y “por todo ello”, el jefe del Consell ha señalado que “si en abril pedí perdón por las insuficiencias al inicio de la pandemia, quiero acabar el año dando las gracias. Las gracias por el extraordinario esfuerzo que ha hecho, que está haciendo y que hará la sociedad valenciana”. “En medio de esta pesadilla –en medio de estas fiestas anómalas que exigen una prudencia máxima por parte de todas y todos–, reitero la fe en el pueblo valenciano y el honor que significa servir a los valencianos”.

El líder del Gobierno del Botànic ha querido enfatizar que “hoy, por fin, cerramos este fatídico 2020” y que “mañana empieza un nuevo año. Estrenamos una década: la década decisiva, la década de las oportunidades”. Para Puig, “la respuesta solidaria de la Unión Europea ha sido muy distinta a la de la crisis financiera anterior. Esto nos da fuerza para una salida más rápida, vigorosa y transformadora”.

“Nos encontramos ante una oportunidad sin precedentes. Y los valencianos estamos preparados para aprovecharla. Durante los peores compases de la pandemia, esta sociedad ha sido capaz de forjar un consenso para encarar la recuperación. Y lo ha hecho con tres pactos: un acuerdo social con patronal y sindicatos; una alianza institucional con Generalitat, diputaciones y ayuntamientos; y un pacto político secundado por el 90% de las Corts”. Así, en palabras del presidente, “este Gran Acuerdo Valenciano tiene una agenda inmediata”, como es la “superación de la pandemia y la reactivación económica”. “La prioridad, en estos meses tan difíciles que tenemos por delante, es salvar vidas, salvar empleos y salvar familias”, ha apuntado con firmeza.

“Aun así, no queremos solo levantarnos. Queremos ponernos en pie y despegar. Y estamos ante una oportunidad histórica para conseguirlo”, ha enerbolado Puig. “Decía el pensador George Steiner que ‘los pararrayos tienen que estar conectados a tierra. Que incluso las ideas más abstractas han de estar ancladas en la realidad’. Así es.

Empleo

Así, siguiendo con su alocución, Puig ha incidido en que “la realidad que más nos preocupa, junto con la salud, es la creación de empleo. La Comunitat Valenciana recibirá de Europa 5 veces más recursos –en solo 3 años–, que todos los fondos europeos percibidos en una década y media”. En palabras del jefe del Consell, estamos ante una “situación inédita” y esto “tiene que traducirse en la creación de 90.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años en la Comunitat Valenciana”. “Empleos de calidad asociados al conocimiento, a la nueva industria, a la sostenibilidad de las nuevas energías y a la digitalización. A partir de mañana –por tanto– ponemos la primera piedra de nuestra transformación. A partir de mañana, damos el primer paso hacia un Nuevo Renacimiento valenciano”, ha destacado.

En su discurso, Puig ha puesto el acento en que “el año 21 es el año de la esperanza” por la “llegada de la vacuna gracias a la ciencia” y por la “reactivación impulsada desde Europa”. “Esa Europa ilustrada a la que tanto contribuyó –ahora hace 500 años– Lluís Vives. Un hombre de razón, de diálogo y de concordia. Un humanista del Renacimiento con una visión pública condensada en una frase, una frase que todavía hoy nos ilumina: ‘Tiene que ser afán particular de quienes gobiernan cuidar, y poner todo su empeño, en que unos sirvan de auxilio a los otros, que nadie sea oprimido, nadie injuriado, nadie reciba daño injusto, y que el más débil sea asistido por el más poderoso’. Esa es la Vía Valenciana”, ha declarado orgulloso el presidente de la Generalitat.

El jefe del Consell ha querido recordar también que “el camino de los gobernantes no puede ser la crispación y las trincheras que vemos, desgraciadamente, cada día. Porque eso, ¿de que sirve? De nada. ¿A quien le mejora la vida? Absolutamente a nadie. Por lo tanto, desplacemos el ruido estéril. Sobran muros y faltan puentes”.

“Venimos de aprobar los presupuestos de 2021 para la Comunitat Valenciana, y lo hemos hecho con el mayor apoyo de la historia del autogobierno. También tenemos en España Presupuestos Generales del Estado por primera vez en 3 años. Y, finalmente, ha habido un acuerdo sobre el Brexit y será lo que queríamos: el menos Brexit posible. Ahora, lo que toca es trabajar. Que cada uno aporte lo mejor que tenga. Es el tiempo de la gestión, de la eficacia y del ‘trellat’. De ese sentido común que ha de impregnar el debate territorial español”, ha apostillado al respecto.

Intrafinanciación

Ximo Puig no ha querido pasar por alto en su discurso la infrafinanciación endémica que viene sufriendo la Comunidad Valenciana. “2021 Es el Año de la financiación justa en España. Tiene que serlo. Por justicia con territorios como la Comunitat Valenciana –profundamente discriminada–, y también para hacer viable una “España de Españas” que suture heridas, promueva la reconciliación y genere complicidades. Hay que salir ya del ‘confinamiento mental’ de ese nacionalismo excluyente que aboca a la uniformidad o al independentismo. No: España no está rota; España es un ‘trencadís’. Un mosaico de identidades y culturas que enriquecen, que aportan, que suman”.

Finalmente, antes de acabar, Puig quiso detenerse “en problemas eclipsados por una pandemia que no puede borrar aquello que caracteriza a una sociedad decente. En la Comunitat Valenciana 136 mujeres han sido asesinadas por el terrorismo machista en 17 años; 215.000 mayores viven en soledad; 18.000 jóvenes han emigrado desde la anterior crisis; 275.000 niños y niñas están en riesgo de pobreza infantil; y, en el trasfondo, un problema silencioso que es crucial: el retroceso de la clase media y el surgimiento de trabajadores pobres que cada mañana se enfrentan a la precariedad laboral”.

“Ese es un fenómeno de causas globales que tiene que centrar esta ‘década de las oportunidades’: la lucha contra la desigualdad. Porque la cohesión de las clases sociales es la razón de ser de nuestro sistema y la consecuencia del pacto social por un crecimiento justo, sostenible y equitativo”, ha ñadido el presidente.

Para concluir, Puig, ha recordado a las “valencianas y valencianos” que “tenemos muchos retos por delante. Lo sabemos. Y lo asumimos. Lo que necesitamos es coraje y determinación”. “Coraje para evitar la parálisis, y determinación para acertar el camino”, ha apuntado. “Solo les pido una cosa: esfuerzo. Un plus de esfuerzo individual y de esfuerzo colectivo. Ahora que termina este año lleno de infortunios, hay que recordar las manos infantiles que han pintado dibujos de esperanza en las ventanas; las manos adultas que han aplaudido agradecidas en los balcones; las manos sanitarias que han cuidado con infinita humanidad; las manos ‘esenciales’ –tantas veces invisibles– que han aportado un trabajo vital; las arrugadas manos de la experiencia que a tantas familias están ayudando”, ha rememorado Puig.

“Con esas manos –con nuestras propias manos– saldremos adelante. El camino ya ha empezado. Deseo que el Nuevo Año te ayude en tu libre proyecto de vida. Les deseo, a ustedes y a sus familias, salud y suerte para el primer año de una década decisiva, una década de oportunidades, una década de esperanza”, ha concluido Puig.