La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que la situación de las residencias de mayores en esta tercera ola de la pandemia es "muy difícil", y confía en el ritmo de vacunación para que la situación cambie en estos centros.

Oltra se ha referido así en una rueda de prensa al ser preguntada por el incremento de contagios en las residencias, donde en estos momentos hay 2.635 personas positivas por coronavirus, y ha destacado que estas instalaciones "no son 'Fort Knox'" y cuando hay "un contagio comunitario descontrolado", como ocurre en estos momentos, el virus entra.

Ha reconocido que la situación "no está bien" pero también ha destacado que el 50 % de las residencias de la Comunidad Valenciana no tiene covid y el 90 % de las plazas está libre de contagios, así como que el 63 % de las 167 residencias con brotes activos, tiene menos de diez contagios.

Asimismo, ha señalado que aunque no le gusta hacer comparaciones con este tipo de cuestiones, el índice de mortalidad de usuarios de estos centros en la Comunidad Valenciana es del 30,45 %, bastante menor que el de otras autonomías, y menor también que el índice de mayores fallecidos fuera de las residencias.

Oltra ha afirmado que están estudiando las circunstancias de aquellos brotes que se han extendido más, como el caso de la residencia del barrio de Benicalap de València gestionada por Orpea, que acumula 73 contagios desde el pasado 1 de enero, aunque todos ellos asintomáticos.

Ha lamentado la "mala suerte" de esta residencia, que se encontraba dentro del plan de vacunación, al no haber tenido ningún caso durante la primera y la segunda ola de la pandemia, y ha señalado que están estudiando lo que ha pasado para que haya entrado el virus y se haya extendido tanto.

Para la vicepresidenta, la buena noticia es que la vacunación "avanza a muy buen ritmo", y ya se está vacunando en residencias con brotes, por lo que confía en que con la aplicación, a partir de la semana que viene, de la segunda dosis de la vacuna, a finales de febrero la situación de las residencias "haya cambiado sensiblemente".

Preguntada por si hay previsto un plan de choque para frenar los contagios en las residencias, ha defendido que "el plan de choque es frenar el contagio comunitario", porque "si el virus está fuera, entra" y "a mayor contagio comunitario, el virus acaba entrando" en estos espacios.

Oltra ha afirmado que lo único que diferencia a las residencias en cuanto al impacto del virus es que en estos lugares las personas mayores están concentradas, pero ha insistido en que el índice de mortalidad en estos centros es inferior al de los mayores fallecidos por covid fuera de las residencias.

Ha asegurado que la Comunidad Valenciana se mantiene como una de las autonomías con menor mortalidad en residencias, respecto del número total de muertes, con una media del 30 %, frente a comunidades que han superado el 50 %, como Madrid o Castilla y León.

Oltra ha dicho que no le gusta hacer comparaciones de este tipo porque "cada muerte es dolorosa" y parece un "ejercicio muy macabro", pero ha señalado que las evaluaciones solo se pueden hacer desde el punto de vista de la comparación porque si no "no sabes en relación a qué has de hacer la evaluación".