DIRECTO | Última hora del coronavirus en Alicante hoy: restricciones, nuevos casos y brotes

17·01·2021 09:48

El covid dispara el riesgo de padecer depresión en las mujeres que dan a luz. Las embarazadas se enfrentan durante el parto a la soledad y a la atención deshumanizada por el estrés de los sanitarios. «Durante 12 horas me sentí como si no importara en el paritorio, nadie me preguntó cómo estaba». Más información.