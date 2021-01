La reunión interterritorial entre comunidades autónomas y el ministerio de Sanidad no ha acabado como muchos presidentes autonómicos deseaban. El ministro Salvador Illa no ha cedido a las presiones y no permitirá que las autonomías adelanten el toque de queda a las 20 horas, tal como le habían propuesto varias autonomías, entre ellas la valenciana, según han dejado entrever varios asistentes a la reunión. Salvador Illa ha esgrimido durante el encuentro que con el actual estado de alarma las comunidades aún tienen margen de aumentar las restricciones, pero fuentes del Gobierno lo atribuyen a la falta de compromiso del PP en apoyar la medida durante su tramitación en el Congreso.

Ayer, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, adelantó su intención de solicitar al ministerio la modificación del Real Decreto que tras la declaración del Estado de Alarma permite a los presidentes autonómicos establecer el toque de queda entre las 22 y las 24 horas.

La Comunitat Valenciana se sumaba así a otras comunidades autónomas para intentar establecer medidas más efectivas que les permitan atajar la tercera ola de la pandemia de coronavirus. En el caso de la valenciana, tanto Puig como la responsable de Sanitat, Ana Barceló, reconocieron ayer que la situación en la Comunitat Valenciana es de "extrema gravedad" con varios días consecutivos en los que se superar cifras récords de contagios nuevos, muertes y nuevas hospitalizaciones en planta.