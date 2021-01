El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acaba de confirmar que está estudiando todas las vías legales para poder limitar las reuniones familiares a solo a convivientes. El presidente de la Generalitat ha defendido que la medida "forma parte de la idea de limitar al máximo contacto familiar" y alertó que es precisamente en este tipo de reuniones donde se producen 60% contagios.

En cuanto a la forma en la que el Gobierno autonómico va a aplicar la medida, ha reconocido que se está está estudiando la vía legal para poder aprobarlas "con máxima seguridad jurídica", pero insistió en que" no hay diversidad de opiniones al respecto". Puig recalcó en que desde la Generalitat "hemos de poner todos mecanismo necesarios para reducir este tipo de actividades". En este sentido, Puig recordó que en el ámbito domiciliario "prima la responsabilidad individual" y dejó claro que no puede haber "un policía en cada casa. No podemos pedir a las fuerzas seguridad lo que no pueden hacer".

Llamada a la responsabilidad

El presidente de la Generalitat pide un esfuerzo durante una "semana muy intensa" en la que no paran de registrarse picos de contagios y muertes por coronavirus. Por ello, el president insistió en la "corresponsabilidad. Incluso aquello permitido no está exento de riesgo. Siempre hay que pensar en las directrices de las autoridades sanitarias y hacer esfuerzo por cumplirla".

Toque de queda

Ximo Puig insiste en que la Generalitat Valenciana "no comparte la decisión del Gobierno de no permitir adelantar toque de queda. Se ha abierto vía diálogo que esperamos se resuelva en próximos días". El president confía en avanzar en corresponsabilidad, "estamos cerrando sectores, si hacemos lo mismo en casa estaremos fuera de la realidad". Durante su comparecencia, Puig ha reconocido que el ministro dijo que las autonomías "teníamos recursos legales para gestión pandemia pero que lo iba a estudiar"