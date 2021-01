‼️Ningú tenim en casa un policia per evitar que matem al veí, veritat?



➡️Igual amb les mesures front la #Covid_19, les complim perquè està bé, perquè és el que hem de fer per protegir a les persones que estimem i així no posar-les en perill de mort



1/2👇🏼 pic.twitter.com/bi2LS7rxUx