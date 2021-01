Un centenar de directores de colegios e institutos han comprobado que varios departamentos de salud en la Comunidad Valenciana tardan una media de entre 3 y 4 días en informar a los centros educativos, y por tanto a las familias, de que los alumnos deben ser confinados después de haberse detectado un contagio.

Los responsables de los centros educativos trasladan a la Conselleria de Educación en un escrito, firmado por todos ellos con nombre y apellidos, las dificultades añadidas que están advirtiendo en su día a día porque no se sienten escuchados y demandan medidas urgentes porque ven un serio riesgo de contagios frente a lo que tienen las manos atadas desde el momento en que hay que esperar a que Sanidad determine los confinamientos pertinentes.

Añaden los directores que a estos retrasos, a consecuencia del colapso de los centros de salud que la propia Conselleria de Educación ha reconocido, se suma el hecho de que sólo se están haciendo pruebas PCR a los alumnos con síntomas.

Esta situación añaden que provoca que las familias se pongan nerviosas y que estos mismos padres y madres trasladan a su vez sus inquietudes y falta de seguridad a los directores de los centros que, como señalan ellos mismos textualmente en el referido escrito al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, son los que «damos la cara.

Estas circunstancias, sumadas a la dilatación también de los plazos de espera para cubrir las bajas docentes, desde el momento en que la conselleria no procede si no han pasado los primeros 15 días de ausencia del docente de que se trate, lleva a los responsables de los centros a concluir que «no es cierto que las escuelas son seguras».

Concretan que los centros educativos son tan seguros como cualquier otro espacio donde se cumplan las normas, pero advierten de que los protocolos aprobados entre las consellerias de Sanidad y de Educación, se han quedado desfasados a consecuencia del progresivo aumento de contagios.

Instrucciones

Por todo ello reclaman «instrucciones claras de actuación» ante el colapso de los centros de salud, porque las consecuencias se derivan en una mayor proliferación de caos en los colegios sin que las medidas establecidas sirvan para contenerlos.

Aseguran que los contagios «aumentan por días» y que los protocolos, claramente «insuficientes» deberían cambiarse para introducir medias «más estrictas. La situación es dramática e implica ir más allá» demandan en su escrito a los responsables educativos, ante quienes se dirigen dejando claro desde un comienzo que «amamos nuestra profesión» y que lo que buscan es la atención de quienes tienen en su mano poder cambiar las cosas «para intentar reconvertir este dramático escenario a través de la crítica constructiva», como puntualizan.

Dicen estar «saturados, estresados y agotados», y que se sienten solos porque a las numerosas comunicaciones que hacen llegar por los cauces oficiales no obtienen respuesta. «La conselleria escucha, pero eso no es dialogar o consensuar» -lamentan-.

Aseguran por otra parte, que las últimas medidas acordadas entre los responsables de Educación y de Sanidad para tratar de agilizar la comunicación de los casos positivos y contactos estrecha en la escuela, al igual que la sustitución de las bajas docentes, no han dado el resultado esperado. Los directores aseveran que esto no ha sido posible «porque los responsables de Salud Pública no han tenido acceso durante semanas» a la plataforma informática de los centros educativos, tal y como se pretendía. De esta forma tampoco les ha llegado a los sanitarios la comunicación de los casos positivos con la necesaria prontitud.

Concluyen su escrito reclamando transparencia en la evolución de la pandemia en los centros educativos, porque han detectado con las familias que no se incluyen todos los datos reales.