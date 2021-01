Entre la indignación y la incredulidad. Así se mostró ayer la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en relación a las imágenes que evidencian que cientos de personas se han concentrado durante los últimos días en diversas playas de la Comunidad Valenciana aprovechando la buena temperatura, en todo caso más veraniega que invernal. La portavoz del Ejecutivo autonómico elevó el tono para recordar que seguimos viviendo una situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de covid y enfatizó que «no es momento de estar en la playa sin mascarilla y amontonados», más todavía cuando las reuniones no pueden superar el número máximo de dos personas, salvo convivientes.

«No sé si esa gente tendría que pasar un día en una UCI para ver los efectos que tienen las actividades irresponsables, no sé si tendrían que ver la cara de un sanitario cuando se quita la mascarilla después de 12 horas o llevar un EPI durante 24 horas. ¿Tienen que acabar intubados para que vean el desastre que es esto?», se preguntó la consellera durante su comparecencia, tras el Pleno del Consell.

Las fotografías que se multiplican estos días por las redes sociales y en las que aparecen numerosas personas tomando el sol en los arenales de la provincia se hacen públicas, precisamente, cuando la tercera ola de la pandemia sigue causando estragos en territorio alicantino. Los datos no invitan al optimismo cuando la incidencia media de la provincia se sitúa en 1.574,29 casos por 100.000 habitantes, frente a los 1.419 de hace tan solo tres días. Además, en las tres últimas jornadas se han contabilizado 122 decesos.

La crítica situación ha llevado a la Administración a prorrogar hasta el 15 de febrero la clausura total de la hostelería y el cierre perimetral de las ciudades de más de 50.000 habitantes durante los fines de semana, así como imponer la obligatoriedad de la mascarilla en las playas urbanas y mientras se hace deporte dentro de núcleos de población. Con todo ello, Mónica Oltra pidió a la población «un poco de empatía» con el personal sanitario que «nos está cuidando y salvando la vida todos los días» y cuyas plantillas, dijo, están «exhaustas» tras casi un año de lucha contra la pandemia. Sin embargo, muchas de las imágenes difundidas estos días demuestran que hay ciudadanos que parecen vivir ajenos a esa cruda realidad a tenor de las aglomeraciones en las playas y la ausencia de mascarillas.

«¿Juntarnos en la playa sin mascarilla, en serio es necesario?, se preguntó la vicepresidenta, que aseguró que toda esta situación le causa «dolor» porque son actitudes que «no entiende».

«La mayoría de gente está cumpliendo las normas» y, con imágenes como las de las playas llenas, «parece que se empaña la actitud responsable de miles y miles de valencianos que cumplen porque saben que esto es muy grave»; todo ello por la actitud, recalcó, de «cuatro zanguangos descerebrados». «Espero que esas imágenes no se repitan», zanjó la consellera a ese respecto.

Oltra aseveró que la propuesta planteada por Compromís de clausurar los centros comerciales de más de 800 metros «sigue encima de la mesa» y dijo que el Gobierno valenciano está a la espera de que Pedro Sánchez permita adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde. «Queda ya poco margen», advirtió, para que las comunidades autónomas puedan seguir adoptando medidas restrictivas dentro de sus competencias, admitió Oltra.

Récord de sanciones en Alicante con casi 200 en un solo día

Récord de sanciones en Alicante con 196 en un solo día en el operativo anticovid, de ellas 107 a personas que no llevaban puesta la mascarilla. Es el mayor día de la pandemia en denuncias entre semana, lo que supone una enorme preocupación para el concejal de Seguridad del Ayuntamiento alicantino, José Ramón González, quien pide públicamente a los ciudadanos que este fin de semana «actúen con la máxima responsabilidad para frenar» la expansión del virus. Estas denuncias se suman a las setenta del pasado jueves por no llevar mascarilla entre Alicante y Elche, un incumplimiento que va al alza. La Policía ha elevado la presión tanto en el centro como en los barrios para perseguir estos incumplimientos. Los agentes que patrullaron todo Alicante durante la tarde del jueves localizaron hasta seis botellones: levantaron 49 actas a personas por consumo de alcohol en la vía pública y por no llevar mascarillas, varios de ellos en los parques de la Ereta y Martín Luther King. También sancionaron a varios grupos por no mantener las distancias y no respetar la limitación de más de dos personas no convivientes, sobre todo en playas y parques, con un total de 37 actas de denuncia. La unidad del servicio Nocturno interpuso dos multas por incumplimiento del toque de queda, en la avenida de Doctor Giménez Díaz y en la Glorieta Tomás Ramírez, destacando los agentes que la movilidad nocturna ha bajado considerablemente. Asimismo, disolvieron una fiesta ilegal en vivienda en la Glorieta Reino Unido y levantaron una denuncia más por consumo de alcohol en vía pública.