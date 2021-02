Mascarillas a toda velocidad

Correr, ir en bicicleta o pasear por la playa es diferente desde ayer dentro de las ciudades. Los deportistas o aficionados a estas prácticas tuvieron que ponerse una mascarilla para estas actividades cuando solo 24 horas antes no tenían que hacerlo. Las nuevas restricciones que entraron en vigor en la Comunidad Valenciana obligan a ponerse el cubrebocas durante la práctica de actividad física o deporte dentro de los núcleos urbanos y en los espacios al aire libre desde las 10 hasta las 18 horas, una medida que acataron la mayoría de los usuarios.

Esta nueva obligación llega para intentar frenar los contagios de coronavirus. Aquellos que caminaban ayer haciendo deporte por la primera línea de playa de Benidorm, en el paseo de Poniente, lo tenían claro en su mayoría. Las mascarillas de todo tipo cubrían las caras de los que, bajo un sol de justicia y una fuerte ventolera, decidieron recorrer este paseo para hacer ejercicio. También aquellos que caminaban por la arena cumplían con la medida, aunque alguno, con el calor asfixiante en la capital turística, se las quitaban en algún momento para respirar un poco más de aire.

«La llevo siempre para caminar. Solo me la quitaba antes en algún tramo cuando no había nadie», indicó a este diario una mujer caminando a buen ritmo por la pasarela sobre la arena. «No me afecta la medida, la llevo siempre. Pero suelo llevar de tela, voy a cambiar a FFP2», afirmó Matías Rodríguez que sale a caminar todos los días. En la misma línea, Paqui Cuenca, señalaba que «tengo costumbre ya cuando salgo de casa de ponérmela».

Los ciclistas y «runners» también tienen a partir de ahora que llevarla. Ayer, los primeros cumplían; entre los segundos, más de uno la llevaban en la barbilla o la muñeca mientras recorrían la playa. Una tónica que se repitió en otros espacios en la provincia. Si es cierto que algunos «runners» llevaban un poco la nariz destapada para coger más aire, otros no la llevaban puesta y alguno intentaba correr a buen ritmo con ella. «Con esta norma me tocará dejar de correr. Me ahogo con ella y tengo una operación de pulmón que no me permite correr así», indicó Jaime quien afirmó que no conocía la nueva norma. Y por eso, Cs pidió ayer una campaña de información sobre la nueva restricción para evitar los incumplimientos. A partir de ahora, ir a toda velocidad a pie o en bicicleta será muy diferente.