El doctor Víctor Martínez, pese a la situación actual, trata de ver la situación en positivo. Aunque no por ello deja de ser crítico. Más que nada porque no entiende que después de aprender mucho de lo que pasó en China, de lo que nos pasó a nosotros en la primera ola, después de que los científicos nos dijeran cómo teníamos que prepararnos, los planes de formación de rastreadores, la forma de evitar los contagios, los grandes planes gubernamentales, los ejemplos de terceros países... es decir, ante tantas oportunidades, se muestra entre sorprendido e indignado: «¿Por qué aquí y ahora estamos peor que nunca? Que cada uno saque sus conclusiones», reflexiona.

¿Cree que no hubo valor político para, sabiendo de sobra lo que ahora está pasando, decretar a principios de diciembre un confinamiento?

Un confinamiento es una medida política. Hay que tener en cuenta muchos puntos de vista y valorar otros parámetros que no sean los estrictamente sanitarios. Personalmente, a tenor de lo que estamos viendo y sufriendo, desde luego que sí creo que debería de haberse hecho.

Cada día que pasa sin tomar medidas añadidas es un tiempo valioso que no nos deberíamos permitir perder…

Sí, como profesional que tiene que lidiar todos los días con historias horribles y que está viendo cosas que nunca en su vida profesional, por desgracia ya larga, había visto, me descorazona el hecho de que los retrasos en tomar decisiones no van sino a empeorar las cosas. Cuando se toma una medida tardamos varias semanas en ver el efecto.

¿Cuándo volveremos a tener unos datos «aceptables» de pacientes en UCI y planta en general en la provincia?

No tengo una respuesta para eso. Estamos viendo comportamientos del virus completamente inexplicables y unas diferencias territoriales y entre países muy grandes, incluso con medidas restrictivas muy similares. Hacer predicciones es muy arriesgado.

La gente puede llegar a pensar que a la privada apenas llegan casos de coronavirus…

Por desgracia hay muchas ideas preconcebidas con respecto a la medicina privada. Actualmente, en los hospitales privados de Alicante se está viendo un número muy alto de coronavirus. Esto es un problema global que afecta a todos por igual.

¿Cree que se ha ninguneado en el pasado y aún ahora a la privada por parte de las administraciones públicas en esta crisis del covid? Es decir, como si personal sanitario de las privadas no fuera personal sanitario o estuvieran ustedes casi al margen de esto.

Los hospitales privados, y creo que no hablo solo por el grupo al que pertenezco, han dado una lección de compromiso durante la primera ola y durante el resto de la pandemia. Piense que son centros con plantillas y recursos limitados que han estado haciendo frente a la patología propia y a gran cantidad de pacientes derivados desde la Seguridad Social, consiguiendo evitar un colapso catastrófico del sistema sanitario. Las personas que utilizan la medicina privada son un grupo muy amplio de la sociedad, personas que invierten cantidades modestas en seguros privados, funcionarios, cuerpos de Seguridad del Estado de colectivos sanitarios y jubilados para los que somos su seguridad social. Somos una parte más de la sanidad y creo sinceramente que hacemos un gran favor a la Salud Pública.

¿Qué les está llegando a sus consultas? ¿Con qué tienen que lidiar ustedes estos días?

Hemos visto un gran incremento de patología psicológica. La gente somatiza sus problemas en múltiples quejas físicas. Son muy frecuentes los problemas digestivos, los dolores de cabeza, etcétera. Lamentablemente hay bastante gente seguida habitualmente por la Seguridad Social que no se ha visto atendida como de costumbre y ha tenido que acudir de forma privada a nuestros centros. Pacientes con grandes preocupaciones que ha tenido que hacer un sobreesfuerzo económico para ser escuchada por un especialista.

¿Qué se le pasaba por la cabeza cuando el personal de la privada, hasta hace escasos días, estaba excluido de los primeros grupos de vacunación?

Estamos ante un momento histórico y absolutamente excepcional. Creo que necesitamos altura de miras de nuestros superiores y nuestros políticos. Todos debemos remar en el mismo sentido que es superar esto. Cuando ves que un juez tiene que explicarle a nuestros responsables que los sanitarios de la privada somos tan personas como los de la pública y obligar mediante un auto judicial a ejercer un derecho reconocido por el propio Gobierno, la verdad es que frustración y tristeza son los primeros sentimientos que me salen.

¿Qué valor le da a la vacunación?

Soy un firme defensor de las vacunas, que son las que nos van a sacar de esto. No podemos perder el tren de la vacunación masiva que es la que le va a devolver sus negocios a tanta gente, la que va a vaciar nuestros hospitales y la que va a reactivar la economía. Tenemos la infinita suerte de vivir en un país del primer mundo en el que te van a regalar la vacuna. Estoy seguro de que en otros países hay gente que va a llegar a matar por conseguir una dosis. Aprovechemos pues este regalo.

Cuando ve a alguien despreocupado sin mascarilla o llevándola por debajo de la nariz, o conoce a gente que se ha reunido con varios grupos y sin medidas como si el problema no fuera con él… ¿qué le diría?

Me gustaría que viniera conmigo y viera a una persona mayor enferma en una habitación de un hospital, sola, muerta de miedo, sin saber utilizar el móvil para comunicarse con los suyos, sin poder abandonar la habitación y tratada por personas que parecen astronautas. Creo que solo con ver esa mirada dejarían de hacer esas cosas.

¿Ha podido sacar algo positivo a nivel personal o profesional de todo esto?

Sí, me considero una persona positiva. Me quedo con la respuesta de mis compañeros, con la solidaridad de la gente buena (que es la mayoría), con las buenas caras en el trabajo a pesar de lo que estamos pasando. He visto cómo gente no infectada ha decido enclaustrarse en una habitación con la persona a la que quiere para afrontar un contagio seguro y para cuidarla y esas son las cosas que te ayudan a pensar que hay que seguir y que vamos a salir de esto.