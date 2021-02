El Tren de Alta Velocidad (AVE) llegó ayer a la capital de la Vega Baja con sonoras protestas de los hosteleros, congregados frente a la estación Orihuela-Miguel Hernández, que esperaban la llegada de las autoridades. Decenas de pequeños empresarios, principalmente de la hostelería, protestaron desde sus coches, haciendo sonar los cláxones, en las inmediaciones de la estación oriolana a la que llegaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para inaugurar la línea del AVE Orihuela-Elche con Madrid, a la que aún se tiene que sumar el tramo hasta Murcia, que sigue sin fecha. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, también acudió al acto.

La protesta del sector de la hostelería fue muy ruidosa, pero sin incidentes. Se estableció un amplio dispositivo de la Policía Nacional, con un cordón que impedía el acceso a la estación, solo permitido para quienes tuvieran que coger un tren de Cercanías. Los secundó una caravana de coches con carteles en los que se podía leer: «Pedro Sánchez, el enterrador», «Queremos ayudas para nuestros negocios» o «No hemos hecho nada malo». Los coches estuvieron dando vueltas a Los Andenes haciendo sonar sus cláxones, con el apoyo de muchos viandantes.

La mayoría de hosteleros eran de Orihuela Costa, donde el sector está sufriendo especialmente el cierre de sus establecimientos por las restricciones sanitarias impuestas por la Generalitat. El presidente de la asociación empresarial OC Avanza, Raymon Kearney, aseguró que «más del 50% de las empresas de Orihuela Costa ha cerrado y posiblemente no vuelvan a abrir en el futuro». Kearney tiene una empresa inmobiliaria y lamenta que «no tengo clientes, no recibo inversión ninguna y pago Seguridad Social de mis seis trabajadores sin recibir nada». Este empresario se llegó a poner de rodillas para pedir ayudas. «Por favor, Sánchez, ayúdanos, si no moriremos en poco tiempo, ayúdanos por favor». Súplicas que no le llegaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni al de la Generalitat, Ximo Puig, que no subieron del andén donde les dejó el AVE especial fletado para la inauguración oficial de la línea. En Orihuela las autoridades participaron en un breve acto para destapar una placa y marcharse a Elche, donde realizaron sus intervenciones.

También un grupo de personas se concentró frente a la estación, muchos de ellos pertenecientes a movimientos de ultraderecha y también de extrema izquierda con gritos de «menos AVEs y más hospitales» y con pancartas como «Sánchez marioneta. La UE nos condena a la miseria». Todas las protestas fueron pacíficas y no hubo incidentes.

Malestar en Elche

En Elche, el sector de la restauración también solicitó autorización para una protesta similar, pero recibió la negativa como contestación por parte de la Subdelegación del Gobierno. La decisión de la Subdelegación de denegar la autorización para realizar una concentración pacífica durante la visita de Pedro Sánchez y de Ximo Puig generó un profundo malestar en los miembros de la Asociación Hostelería Elche, aseguraron en un comunicado.

La organización solicitó el viernes permiso, por la vía de urgencia, puesto que la visita de los representantes de los gobiernos nacional y autonómico se hizo pública en la tarde del jueves, para realizar una concentración en la estación del AVE de Matola. Este acto de protesta se pidió para transmitirles, de forma pacífica, la crítica situación que vive el sector y la necesidad de que lleguen ayudas directas cuanto antes.

Además, querían poner de manifiesto que están pagando todos las cargas sociales y fiscales sin poder trabajar, lo que debería generar una compensación para evitar la quiebra de muchas empresas. El escrito de la Subdelegación del Gobierno aduce que «no se justifica que exista una causa suficientemente justificada y grave».

Fugaz

La llegada de Pedro Sánchez a Orihuela fue tan fugaz como su placa. El alcalde oriolano, Emilio Bascuñana, acompañó a Sánchez, Ábalos y Puig en el descubrimiento de la placa conmemorativa de la llegada del AVE a Orihuela. Un acto breve, en el andén de la estación, donde desde Moncloa no dejaron entrar a ningún medio de comunicación local (lo que desató las protestas de los informadores) y al regidor solo le dejaron pasar acompañado por un edil, que fue Rafael Almagro. La justificación, el aforo limitado por la pandemia, aunque en andenes de muchos metros se podía haber guardado perfectamente la distancia.

Incluso nada más partir el tren con la comitiva gubernamental, operarios se llevaron la placa que se acababa de destapar donde se podía leer «El Presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón inauguró la conexión de Alta Velocidad Monforte del Cid-Elche-Orihuela-Región de Murcia», y en el andén solo dejaron la cortinilla. El Código de Buen Gobierno de la Generalitat señala que «no promoverán, en ningún caso, la instalación de placas conmemorativas o similares». La de Pedro Sánchez en Orihuela, en un soporte provisional, ha durado unos 15 minutos, el breve tiempo que permaneció en suelo oriolano, en el subterráneo del andén. Un hecho que a muchos les recordó la también fugaz visita del presidente del Gobierno a la capital de la Vega Baja tras la DANA.