Una instrucción de Sanidad establece que los centros de vacunación deberán contar con una reserva de personas localizadas en su entorno cercano, que se encuentren incluidas en los grupos de priorización según la Estrategia de vacunación y la etapa vigente, para administrarles las dosis sobrantes de un vial ya restituido de la vacuna contra la covid.

Así, figura en una instrucción de la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, fechada el pasado 20 de enero, en la que se detallan las normas para "el buen uso de todas las dosis disponibles de vacunas".

El proceso de vacunación en la Comunitat Valenciana ha registrado algunas irregulares al haberse detectado un total de 62 personas que se han vacunado contra la covid sin que les correspondiera por no ser grupos prioritarios, diez de ellos son cargos públicos, entre los que se cuentan nueve alcaldes y concejales y el ex fiscal jefe de Castellón. En todo caso, según los datos facilitados por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, esta cifra supone el 0,046% del total de vacunas administradas, que ascendía este miércoles a más de 149.000.

En este contexto, Barceló ordenó este martes el cese de la directora de Salud Pública de València, Elvira Mensat, por la polémica en relación a las instrucciones sobre la vacunación y el caso concreto del alcalde de Rafelbunyol, que se encuentra entre los que presuntamente se vacunó de forma irregular.

Un informe de esta responsable afirmaba que carecía de instrucciones específicas de la Conselleria en caso de que hubiera dosis sobrantes de los viales de la vacuna de Pfizer. Barceló, en rueda de prensa, afirmó que desconocía este informe y pidió explicaciones por ello y, con posterioridad, ordenó su cese a la directora de Salud Pública, aunque según informaciones publicadas Mensat había dimitido esa misma tarde.

En ese sentido, el documento facilitado a Europa Press se recogen "las instrucciones para el buen uso de todas las dosis diponibles de vacunas" y señala que "se deben optimizar todas las dosis de los viales suministrados y ya descongelados con la máxima responsabilidad" y se recalca que ante la situación de "escasez de suministro de vacuna" hay que "optimizar al máximo la obtención de dosis".

De este modo, se indica que en la planificación de dosis necesarias para la vacunación deben tenerse en cuenta seisdosis disponibles por vial en el caso de la vacuna de Pfizer y 10 en el caso de la vacuna de Moderna.

Por ello, al tratarse de viales multidosis es posible que sea necesario utilizar un vial para la vacunación de un número de personas inferior a las dosis que se consiguen de cada vial. Cuando esto ocurra el criterio a seguir para seleccionar las personas a las que se les ofrecerá la vacuna es en primer lugar, a otras personas que pertenezcan al mismo colectivo al que se le ofrece la vacuna y que, sin tener cita para ese momento para la vacunación, estén presentes en el centro o puedan acudir a él dentro del plazo de vida útil de la vacuna reconstituida.

En segundo lugar, se ofertará a personas que pertenezcan a grupos de riesgo incluidos en la misma etapa de vacunación aunque no se hubiese iniciado la vacunación de ese mismo colectivo, teniendo siempre presente la priorización que esté establecida en cada etapa. En el momento actual, los grupos incluidos en la primera etapa para la vacunación residentes y trabajadores de centros sociosanitarios; personal de centros sanitarios de primera línea; personal de centros sanitarios no de primera línea y personas dependientes no institucionalizadas.

En tercer lugar, se podrá administrar a personas mayores de 65 años con patología de riesgo siguiendo siempre el criterio de ofrecérsela a las personas de mayor edad.

Para ello, los centros de vacunación establecerán los procedimientos organizativos que permitan esta priorización, incluyendo, si hiciese, disponer de una reserva de personas localizadas en su entorno cercano que se encuentren incluidas en los grupos de priorización según la Estrategia de vacunación y la etapa vigente.

Viales sin reconstruir

Por su parte, si el excedente de dosis es de viales sin reconstituir las instrucciones de Sanidad indican que deberán utilizarse en las vacunaciones previstas para los días siguientes.

En el caso de que no se pudieran agotar dentro del periodo de caducidad de la vacuna, que es de cinco días desde la descongelación, deberá informarse al Centro de Salud Pública del Departamento correspondiente para que desde éste se gestione la utilización en otro punto de vacunación siguiendo siempre los criterios de priorización establecidos.

Plan de vacunación

El plan de vacunación de la Comunitat Valenciana contempla que durante la semana del 1 al 7 de febrero se pondrá la segunda dosis en las residencias a las personas vacunadas con la primera dosis del 11 al 17 de enero, así como la primera dosis a las personas, de esas mismas residencias, que no pudieron vacunarse por estar con la infección.

Asimismo, se administrará la segunda dosis de sanitarios del Sistema Valenciano de Salud correspondientes a personas vacunadas con la primera dosis durante la semana del 11 al 14 de enero. Por otro lado, se vacunará con la primera dosis a personal sanitario de primera línea del SVS y aquellas primeras dosis de residencias en las que no se haya iniciado la vacunación.

Finalmente, durante esta primera semana de febrero se está llevando a cabo la planificación del calendario vacunal que se desarrollará en la segunda semana de febrero.