La tercera ola de la pandemia de coronavirus parece que tiene los días contados aunque el alivio en el número de nuevos casos de coronavirus y, sobre todo, en el hospitalario —por ahora en ninguno de los dos ámbitos está siendo todavía significativo— va a ir por barrios, más concretamente por provincias.

Es la predicción que han hecho los investigadores del Instituto Universitario «Centro de Investigación Operativa» (CIO) de la Universidad Miguel Hernández de Elche gracias a la herramienta Ciovid.es, un modelo matemático que monitoriza la evolución de la pandemia y propone diferentes escenarios plausibles por cada municipio de la Comunidad Valenciana.

Así, y tras actualizarse con los últimos datos de casos activos (el total de personas enfermas que hay actualmente), el modelo adelanta que la provincia de Castellón sería la primera en ver la luz y la salida a esta tercera ola y Alicante, la última. La provincia de Valencia es la que tendría una evolución más parecida a la del conjunto del territorio de la Comunidad Valenciana.

Los contagios se están ralentizando ya y, según los expertos en Salud Pública, el pico o más bien la meseta sostenida que representaría lo más alto de la curva de casos antes de que descienda, no tardaría en acabarse.

La herramienta de la UMH sin embargo, trabaja con casos activos, es decir, los nuevos contagios menos las personas que han pasado la enfermedad a los 14 días, por lo que la predicción «alarga» esa meseta del pico de la tercera ola aún otros 10 días.

«Aunque se ralentizan y disminuyen los contagios, en cuanto a casos activos aún no esperamos alcanzar el pico de la C. Valenciana antes del día 12 de febrero», apunta José Luis Sainz-Pardo, investigador miembro del CIO y desarrollar de Ciovid.es junto a José Valero y Juan Francisco Monge. La herramienta se nutre de los datos consolidados de casos activos en los últimos 14 días, con un cuenteo diferente al de la C. Valenciana, que siempre hace que las cifras de personas «enfermas» en este momento estén por encima en Ciovid.es.

Según la tendencia de los últimos días, el modelo calcula con qué escenarios nos podemos encontrar, desde el «moderado», que es el más plausible, y dejando una horquilla «favorable» y «desfavorable», dando por hecho que la tendencia puede romperse en cualquier momento.

En este caso, y según apunta Sainz-Pardo, si en estos días las últimas medidas restrictivas anticovid frenaran todavía más el ritmo de nuevos contagios «sí que podríamos alcanzar el pico de casos activos antes del día 12, incluso atravesarlo en los próximos días».

Asimetría provincial

Lo que está claro es que el avance de la Comunidad Valenciana no será simétrico, más allá de que, por población, el volumen de personas enfermas no es el mismo en cada zona. La herramienta de la Universidad de Elche augura que Castellón será la primera en recuperarse «y de hecho ya está atravesando ese pico» de casos activos, reduciendo día a día el número de personas que están enfermas: hay menos contagios y se van dando más altas, además de descontar las muertes que se suceden.

El panorama es diferente en Valencia, «que parece encontrarse más en una meseta que puede prolongarse» casi otros 10 días y, sobre todo, en Alicante. «La provincia de Alicante es la que es realmente problemática», alerta el experto en Estadística ya que Ciovid.es prevé que, pese a que se ralentiza el aumento de casos activos, estos siguen creciendo de forma significativa en el escenario «moderado», el más habitual. Esta diferente evolución casaría con los últimos datos territoriales que han evidenciado un empeoramiento en el ritmo de contagios en Alicante y en su área metropolitana, llegando a superar incluso los nuevos casos de Alicante a los de València capital.