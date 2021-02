La tercera ola remite; o al menos así lo reflejan los datos comunicados este lunes por la Conselleria de Sanidad que muestran otra jornada de descenso tanto en el número de contagios como de fallecidos, lo que da un respiro tras semanas en las que las cifras no paraban de reflejar días negros. Este lunes, el departamento autonómico comunicaba 292 nuevos casos en solo un día, lo que supone la cifra más baja de personas que se han contagiado dada en todo lo que va de 2021 y por debajo de la que se notificaron incluso antes de Navidad. Si bien es cierto que la actualización de datos hechas algunos lunes suelen mostrar cifras más bajas al no contabilizar aún todos los datos del fin de semana. Así, el número de fallecidos en dos jornadas ha sido de 23 personas ya que el domingo Sanidad no comunicó las defunciones de ese día.

En la Comunidad Valenciana también se sigue la misma estela. Se han registrado 660 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización del domingo, que sitúan la cifra total de positivos en 364.807 personas. Por provincias, la distribución de nuevos positivos es la siguiente: 57 en Castellón (37.200 en total), los 292 en Alicante (137.120 en total) y 311 en la provincia de Valencia (190.484 en total). Además, el total de casos sin asignar en toda la Comunidad Valenciana se sitúa en 3.

Y en cuanto a las altas, suponen casi 10 veces más que el número de contagios en un día. Desde la última actualización se han registrado 6.387 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 339.952 personas en la Comunidad Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 34.743 en Castellón, 127.006 en Alicante y 178.145 en Valencia, además de 58 no asignadas.

Las cifras también dan un respiro a los hospitales que mantienen estable el número de pacientes en sus centros. En la Comunidad Valencia, actualmente, hay 2.355 personas ingresadas: 254 en la provincia de Castellón, con 43 pacientes en UCI; 1.143 en la provincia de Valencia, 262 de ellos en UCI; y 958 en la provincia de Alicante, 186 de ellos en la UCI. Esto supone que en la provincia hay dos personas más ingresadas que el domingo pero una menos en cuidados intensivos. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 30.337 casos activos, lo que supone un 8,06% del total de positivos.

Las defunciones en la Comunidad Valenciana por coronavirus que han sido comunicadas este lunes son 44, por lo que corresponden a dos jornadas ya que el domingo Sanidad no actualizó estos datos. En total desde el inicio de la pandemia, 6.002 personas han perdido la vida: 695 en la provincia de Castellón, 2.254 en la de Alicante y 3.053 en la de Valencia.

En cuanto a las vacunas, se han administrado un total de 223.982 dosis. Por provincias, 29.602 en Castellón, 82.257 en Alicante y 112.123 en Valencia. Han recibido las dos dosis de la vacuna 95.470 personas.

Residencias

Desde la última actualización del domingo, hay algún caso positivo en 145 residencias de mayores (15 en la provincia de Castellón, 45 en la provincia de Alicante y 85 en la provincia de Valencia), 33 centros de diversidad funcional (3 en la provincia de Castellón, 12 en la provincia de Alicante y 18 en la provincia de Valencia) y 9 centros de menores (5 en la provincia de Alicante y 4 en la provincia de Valencia). Así, hay 116 nuevos positivos entre residentes, 32 entre trabajadores y 34 personas en estas residencias han perdido la vida desde la última actualización. Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 64 residencias en la Comunidad Valenciana: 9 en la provincia de Castellón, 20 en la provincia de Alicante y 35 en la provincia de Valencia.

Así, la Comunidad Valenciana ha registrado 25 nuevos brotes desde la última actualización del domingo. Por provincias: 21 en Valencia; 3 en Castellón, y solo 1 en Alicante. Ha sido en Elche, con 4 personas relacionadas y de origen social.