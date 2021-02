Las sociedades científicas se han mostrado muy críticas con el cambio en la estrategia de vacunación del Gobierno por grupos de edad y reclaman que el nuevo criterio se combine con la inmunización de los grupos de riesgo. Los expertos que dirigen la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Rafael Ortí, y la Sociedad Valenciana, Juan Francisco Navarro, coinciden en que la estrategia de vacunación por edades ofrece muchas dudas a los profesionales y Navarro, médico del Hospital General de Elche, fue más allá al considerar que «no va a funcionar y se van a demorar las vacunas porque hablamos de millones de dosis que se deben priorizar adecuadamente».

Este científico cree que el «bandazo» en la estrategia del Gobierno, que ha incluido en el plan de vacunación al grupo de edad entre 45 y 55 años, tiene que ver con la disponibilidad real de vacunas, «que sigue siendo muy escasa». Navarro dijo que el hecho de que para mayores de 55 años no se pueda utilizar el medicamento de AstraZeneca «no porque no sea efectivo sino porque aún no se ha demostrado», plantea un problema en el tramo entre 55 y 65 años, dependiendo del grupo de riesgo y si son enfermos crónicos.

El especialista recordó que en la Comunidad hay un millón de personas por encima de los 65 años, 10 millones en toda España, y se preguntó en qué tiempo serán inmunizados y con qué tipo de vacuna. «Me sigo quedando con la estrategia de grupos de riesgo. Si tengo pocas vacunas, lo primero es ponerlas a enfermos que puedan desarrollar un covid más grave». En este sentido, dijo que la Sociedad Española de Medicina Preventiva elaboró un documento con 36 grupos de vacunación, que incluye el personal esencial que por su trabajo tiene múltiples contactos para atender a otras personas. El presidente de la sociedad estatal se refirió asimismo a este documento que prioriza los grupos en función de las posibilidades de sufrir una patología grave con hospitalización y riesgo de fallecimiento, como obesidad, trasplantados de médula, pacientes en diálisis, tratamiento biológico, VIH o con su inmunidad comprometida. «Hay que combinar ambas estrategias. El factor edad es importante, pero no hay que olvidar los grupos de morbilidad».

El epidemiólogo José María López Lozano considera un misterio que la Unión Europea sea incapaz de obligar a los laboratorios farmacéuticos a dar una estimación de su ritmo de producción. El experto cree que España tiene capacidad para tener inmunizada en junio a la población «pero no hay vacunas y lo peor es que no te dicen cuándo las van a tener». El catedrático de Salud Pública de la Universidad de Elche, Ildefonso Hernández, cree que hay que vacunar cuanto antes a los de mayor riesgo de hospitalización y muerte. «Si los que tienen más de 60 están inmunizados pronto, la presión asistencial se reducirá muchísimo».

La vacunación avanzó ayer con los grandes dependientes en los centros de día, como el de diversidad funcional de San Vicente. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha enviado una carta al vicepresidente segundo y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, para que interceda ante la ministra de Sanidad y se vacune a las personas cuidadoras junto a los dependientes a su cargo. Por su parte, el PP de la Comunidad presentará mociones en todos los ayuntamientos para solicitar al Consell refuerzo en atención Primaria.