El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó ayer que habrá un Plan Resistir 2 para los sectores económicos que se hayan quedado fuera del primero. Argumentó que este programa pretende que las empresas que eran viables en 2019 «no dejen de serlo» y que «puedan transitar este tiempo» hasta que vuelva la normalidad. Hasta entonces, consideró, se deberían mantener los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) «en las mismas condiciones que hasta ahora».

El jefe del Consell afirmó que le gustaría que hubiera «más apoyo directo a las empresas en el ámbito estatal» o más recursos para que las autonomías pudieran llevar a cabo líneas de apoyo «sobre todo en el plano crediticio», ya que considera que los créditos subvencionados «implican un compromiso de la empresa de futuro y al mismo tiempo es subvención directa». Al respecto añadió que los créditos buscan que las empresas viables «no mueran en el intento de superar esta situación» en la que no hay actividad. Según Puig, con este instrumento «se apoya a empresas que creen en su propio futuro».

El presidente también se refirió a los proyectos europeos, que espera que ayuden a acelerar el «proyecto de transformación de la Comunidad Valenciana». En este sentido, apuntó que llevan participando en las convocatorias desde el principio y valoró los proyectos que han puesto en marcha junto al tejido empresarial. «Ahí es donde juntos vamos a ver hasta dónde podemos llegar. No vamos a cerrar ninguna ventana de oportunidad que exista», ha asegurado. No obstante, preguntado sobre si hay un «Plan B» en caso de que la gestión de fondos no fuera como se espera, admitió que en algunas habrá «más éxito que en otras». Pese a ello, cree que esta apuesta es «el camino correcto».

Puig destacó el desarrollo de planes de trabajo conjunto como el de digitalización de las empresas turísticas que se presentó la semana pasada. Sobre esta cuestión resaltó que se trata de uno de los «grandes objetivos» de los fondos europeos, junto a la sostenibilidad y la resiliencia.