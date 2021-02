La Generalitat ha trasladado a los ayuntamientos de la costa de la Comunidad Valenciana "un mensaje de tranquilidad y seguridad jurídica" sobre la situación actual del Pativel, según ha explicado este lunes el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España.

Así, el titular de Política Territorial ha insistido en que los vecinos y vecinas de los municipios del litoral valenciano afectados por el Pativel "han de permanecer tranquilos ante posibles intereses de terceros en esas áreas".

"Por ello -ha continuado el conseller-, desde la Conselleria se va a remitir una nota explicativa para que las corporaciones municipales dispongan de información actualizada sobre el Pativel", tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana del pasado 11 de febrero.

"El Pativel es un instrumento de protección y ordenación de nuestro litoral fundamental", ha reflexionado España, quien ha recordado que la sentencia del tribunal "no entra en el fondo del Plan sino que aborda solo cuestiones formales y, por ello, se va a recurrir en casación".

Según el conseller, "el Plan y toda la normativa que comprende siguen en vigor y nuestras playas y litoral están protegidos porque la sentencia no es firme, y no lo será hasta que el tribunal no se pronuncie sobre nuestro recurso".

"La protección y la ordenación son la base del Pativel ya que, con él, se protege nuestro litoral, nuestras playas y costas, y se preserva nuestro patrimonio cultural y económico", ha afirmado Arcadi España. "Con el cuidado de estos lugares se fomenta nuestra cultura y se potencia la creación de empleo de calidad".

"Además, respecto a la ordenación del territorio, el Pativel permite que determinadas actividades en la costa se hagan bajo un régimen transitorio, con lo que se refuerza y garantiza un espacio de convivencia y naturaleza en nuestras costas", ha concluido el conseller.