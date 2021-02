La tercera ola del coronavirus en España está descendiendo en las últimas semanas después de un duro inicio de año por los contagios tras las fiestas de Navidad. Unos datos que aportan algo de optimismo a la pandemia de la covid-19 y que ha llevado a varias comunidades autónomas a relajar las restricciones, a pesar de que los expertos siguen pidiendo precaución.

Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde el Consell apuesta por reabrir desde el lunes solo las terrazas de los bares y con horario reducido tras una caída de los contagios del 76%. La reapertura de la hostelería estaría también limitada a un máximo de seis comensales por mesa.

Por su parte, Vicente Larraga, investigador del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CIB-CSIC), ha analizado los datos de la pandemia en una entrevista en la 'La Hora' de La 1. El experto ha advertido que, a pesar de que la curva está descendiendo, los datos todavía son altos: "En algunas comunidades autónomas hay hasta 8 y 9 veces el máximo decretado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de riesgo".

El investigador del CIB-CSIC ha resaltado también la relevancia de reducir los contagios. "Si llegamos a los 50 casos, que sería lo ideal, cuando se quiera producir otra vez la subida tendremos una gran parte de la población protegida por la vacuna, así nos evitaríamos una cuarta ola", ha indicado.

Sobre el fin de la pandemia, Larraga, investigador del CSIC: "Volveremos a lo que ya conocíamos a partir de otoño. Pero que se acabe en España no significa que se acabe en el mundo".



De igual forma, Vicente Larraga, en su intervención en el programa de Radiotelevisión España (RTVE), también ha apuntado cuándo se podrá registrar una reducción considerable de los nuevos contagios: "Con estas medidas covid tan restrictivas, bajará el impacto de la pandemia en otoño y a partir del verano se notará mucho". Asimismo, ha señalado que el número de contagios en los geriátricos está bajando "drásticamente" y que con la población general "pasará lo mismo".

Fin de la pandemia del coronavirus

Preguntado sobre cuándo acabará la pandemia del coronavirus, el investigador ha predicho que "pasaremos a algo parecido a lo que conocíamos a partir del otoño". No obstante, avisa de que el fin de la pandemia en España no implica que acabe la enfermedad en el mundo. Es por esta razón que Vicente Larraga explica que "seguiremos con ella durante años" dado que en otros países no se están vacunando este año como en nuestro país. "Hasta 2023 no se empezará a aclarar el panorama mundial pero el nuestro a partir del verano se aclarará mucho", matiza el experto.