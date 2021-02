Tres de cada diez negocios de hostelería de la provincia no podrá retomar su actividad el próximo lunes al carecer de terraza ya que la Generalitat solo permitirá la actividad hostelera en exteriores a partir del 2 de marzo en el inicio de la desescalada de las medidas que acordó el Consell el 21 de enero para frenar el avance de la pandemia. La voluntad trasladada por la Conselleria de Sanidad en la reunión con las patronales del sector el pasado martes es permitir la apertura de los veladores al aire libre con una limitación en torno al 50% del aforo ya que será obligado dejar dos metros de separación entre mesas.

Sin embargo, al menos 2.500 de los 7.700 establecimientos de restauración de la provincia carecen de espacios para colocar mesas y sillas en el exterior, por lo que no podrán retomar todavía su actividad y deberán esperar a la apertura del interior de los locales. Este asunto se abordará en una nueva reunión con la administración el 9 de marzo.

La reapertura solo con las terrazas y la activación de un calendario de 15 días para recuperar la actividad en los interiores en función de la evolución de la enfermedad supone la «ruina» de las cerca de 8.000 empresas que no tienen terraza en la Comunidad Valenciana tras dos meses de cierre, de ellas casi un tercio en la provincia, según datos de la Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería. «Dejar tirados a miles de negocios que no tienen terraza sin un plan b es seguir culpando al sector y sacrificar empresas otra vez más», afirma Lalo Díaz, portavoz de este colectivo.

La mayoría de negocios hosteleros con mesas y sillas en exteriores se concentran en localidades costeras y zonas de playa, por lo que las poblaciones de interior serían las más perjudicadas. Sin embargo, en Alicante ciudad, por ejemplo, también hay muchos establecimientos sin terraza. Es el caso de Restobar Gema Penalva, junto a la plaza de Balmis, que deberá aguardar a que el Consell autorice la apertura de interiores. «Nos tenemos que esperar a que nos digan cuándo podemos abrir dentro. La verdad es que se está alargando demasiado. Entiendo todas las situaciones porque mis hermanas trabajan en Sanidad pero el problema es que no llega ningún tipo de ayuda», explica la propietaria. Aparte de ella, cuenta con cuatro trabajadores, ahora en ERTE, y la última vez que abrieron rescató a la mitad para los fines de semana ya que optaron por seguir cerrados de lunes a viernes al perder mucha clientela que teletrabaja. La restauradora considera que la reapertura de terrazas tampoco servirá a todos los negocios con espacio de velador: «si tienen pocas mesas y deben estar a dos metros no sé hasta qué punto les compensará. A ver si esto pasa pronto. Mucha gente se va a quedar en el camino y es una pena porque sacar adelante el negocio cuesta mucho». Según las estimaciones de la Federación Empresarial de Hostelería (Conhostur), un tercio de los negocios de hostelería de la provincia lucha por no desaparecer, lo que podría desembocar en la destrucción de cerca de 15.000 empleos.

La Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) considera lo sucedido en la reunión del martes una falta de respeto. «En una mesa de trabajo se acuerda una manera de actuar, no se va a escuchar la hoja de ruta que ya tiene decidida el Consell desde hace tiempo. Fue un paripé porque ya tienen diseñada toda la desescalada», dijo César Anca, presidente de ARA, muy crítico con la autorización de apertura de las terrazas al 50%. «Eso es abrir a pérdidas, es nada, era lo que nos temíamos, nos dejan abrir para que nos callemos por la presión que estamos haciendo en la calle, pero las ayudas siguen sin venir».

Por otra parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, abordó este miércoles con representantes del comercio la ampliación del horario de cierre de las 18 horas a las 20 horas. Aunque la consellera no se comprometió a nada a expensas de la reunión de hoy de la comisión interdepartamental del Consell, que confirmará las nuevas medidas, la sensación en el sector económico es que autorizará el nuevo horario. Así lo explicó ayer Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que asistió al encuentro junto a representantes de la Confederación de Comercio (Confecomerç); la Asociación de Grandes Superficies (Anged) y la Asociación de Supermercados (Asucova).

Las Cámaras de Comercio de la Comunidad han acordado solicitar a la Generalitat que se «flexibilicen» las medidas restrictivas que afectan al comercio, al turismo, hostelería y a las actividades deportivas en consonancia con los últimos indicadores sanitarios de la pandemia que presentan una evolución a la baja en la autonomía.

Publicado el decreto de ayudas al sector del ocio

El Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) ha aprobado el decreto de ayudas al sector del ocio anunciado por el gobierno de Ximo Puig, dotado con 8 millones de euros. Según el texto del decreto, el plazo para la presentación de solicitudes se iniciará a las 12.00 horas del 2 de marzo de 2021 y finalizará a las 12.00 horas del 2 de abril de 2021. La presentación será telemática y requerirá que la persona solicitante disponga de firma electrónica avanzada. Para pub, café cantante, café concierto o café teatros la ayuda será de 7.000 € y para discotecas, salas de baile o salas de fiesta 28.500 €.