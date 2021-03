Los contagios por coronavirus en la provincia se estabilizan y este lunes se han comunicado prácticamente los mismos casos nuevos que el domingo. La Conselleria de Sanidad ha informado de 132 nuevos positivos en 24 horas en Alicante, una cifra similar la de un día antes que fueron 135, y que supone un descenso respecto a la semana anterior en la que la media fue de 200 contagios al día. Además, el departamento autonómico comunicó ayer solo 3 fallecidos en dos días en la provincia, una cifra muy por debajo de la comunicada en las últimas semanas.

De hecho, desde mediados de diciembre no se daba un dato tan bajo en el número de defunciones, aunque hay que tener en cuenta que Sanidad no comunica todos los días el balance de fallecidos. Por ejemplo, los domingos no se informa de esta cifra. Con todo, desde el inicio de la pandemia, 2.528 personas han perdido la vida en la provincia. En la Comunidad Valenciana se han dado 18 fallecimientos por coronavirus desde el sábado, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 6.714 personas: 758 en la provincia de Castellón y 3.428 en la de Valencia, además de los de Alicante.

La curva de la tercera ola remite en la provincia y en la región. La Comunidad Valenciana, según informa Sanidad, sumó 360 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde el domingo, lo que sitúa la cifra total de positivos en 378.964 personas. Por provincias, 16 nuevos positivos se han dado en Castellón (38.726 en total) y 211 en la provincia de Valencia (197.687). En Alicante, con esos 132 contagios más, la cifra total desde marzo de 2020 es de 142.549. Además, se ha notificado un nuevo caso sin asignar, que eleva a 2 el total de casos sin asignar en toda la Comunidad Valenciana.

Las altas a pacientes suponen ya diez veces más que los contagios. En la Comunidad Valenciana han sido 1.517 altas; 374.799 personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 38.414 en Castellón, 140.550 en Alicante y 195.779 en Valencia, además de 56 no asignadas.

Y en cuanto a las vacunas, Sanidad ha administrado un total de 325.484 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por provincias, 40.506 en Castellón, 116.765 en Alicante y 168.213 en Valencia. Han recibido las dos dosis de la vacuna 102.831 personas.

La situación en los hospitales también es estable aunque en la provincia han aumentado las personas ingresadas ligeramente en las últimas 24 horas. El departamento autonómico ha informado este lunes que los hospitales valencianos tienen, actualmente, 1.117 personas ingresadas: 107 en la provincia de Castellón, con 19 pacientes en UCI; y 518 en la provincia de Valencia, 125 de ellos en UCI. En Alicante hay 492 ingresados, lo que supone seis personas más que el domingo, 124 de ellos en la UCI, es decir, dos menos que un día antes.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 8.931 casos activos, lo que supone un 2,29% del total de positivos.

Residencias

La situación en las residencias de la Comunidad Valenciana sigue mejorando aunque aún se producen un gran número de contagios y fallecidos. Desde la última actualización, hay 64 nuevos positivos entre residentes, 44 entre trabajadores y 19 personas han perdido la vida. Así, Sanidad explicó que el número de fallecidos en residencias es mayor al del cómputo global comunicado en la Comunidad este lunes porque ese dato no se ha actualizado desde el viernes. En cambio, el sábado sí se actualizó el número global de fallecidos.

Desde la última actualización, los casos positivos en residencias de mayores se han reducido a 85 (8 en la provincia de Castellón, 27 en la provincia de Alicante y 50 en la provincia de Valencia), 15 centros de diversidad funcional (1 en la provincia de Castellón, 2 en la provincia de Alicante y 12 en la provincia de Valencia) y 2 centros de menores (1 en la provincia de Alicante y 1 en la provincia de Valencia). Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 38 residencias en la Comunidad Valenciana: 5 en la provincia de Castellón, 15 en la provincia de Alicante y 18 en la provincia de València.

Así, en la comunidad se han registrado 6 nuevos brotes desde la última actualización, uno de ellos en la provincia de Alicante. Concretamente en Aspe y dentro del ámbito laboral con seis casos relacionado.